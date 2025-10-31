El PSE-EE de Tolosa ha pedido al gobierno de EH Bildu una condena pública de las pintadas en su sede El alcalde ha asegurado que estas pintadas «no tienen cabida en la sociedad», pero también opina que «se exagera su gravedad para traer al presente situaciones del pasado ya superadas»

Juanma Goñi Sagarzazu Viernes, 31 de octubre 2025, 12:46

El PSE-EE de Tolosa ha solicitado al gobierno de EH Bildu una denuncia pública ante la proliferación de pintadas de carácter político que se han realizado en las últimas semanas en distintos puntos del municipio, entre ellos la propia sede del Partido Socialista, atacada hasta en tres ocasiones en el último mes.

Para los socialistas, estos ataques responden a una forma de «marcaje e intimidación» incompatibles con una sociedad democrática. Son «hechos graves que no deben ser silenciados» porque hacerlo, «banaliza» y resta importancia a un derecho fundamental que tiene la ciudadanía: la libertad de expresión y opinión.

El portavoz socialista, Joxe Mari Villanueva, ha realizado estas declaraciones en el Pleno celebrado ayer, jueves, en el Ayuntamiento de Tolosa, en el que ha recordado que estas pintadas se están produciendo también en edificios públicos y fachadas de muchas viviendas privadas.

Ante esta situación, el portavoz socialista ha instado al Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, a «que no mire hacia otro lado como si no pasara nada en nuestro pueblo», y exige una denuncia clara y una declaración de solidaridad con el PSE-EE.

El alcalde, Andu Martinez de Rituerto (EH Bildu), aseguró que pintadas de este tipo «no tienen cabida en nuestra sociedad», y mostró su solidaridad personal con el portavoz socialista, pero también expresó su convencimiento de que, «sin quitarle importancia al tema», había implícita, dentro de la declaración de los socialistas, una intención de «magnificar» la «gravedad real» de estas pintadas «para volver a recordar tiempos pasados que ya están superados».

El alcalde señaló que en estas pintadas «no había ningún insulto ni ataque personal», sino una referencia al «genocidio que sufre el pueblo palestino». En opinión de Martinez de Rituerto, actos como éste «se sitúan más cerca del vandalismo» que de cualquier otra consideración. «No me parece que sea una estrategia adecuada utilizar este tema para rescatar fantasmas, mezclar temas y traer al presente situaciones que ya no existen». El alcalde aseguró que ha pedido a la Udaltzaingoa una mayor vigilancia de la zona, pero que «es difícil saber quiénes son los autores», al tiempo que consideró que «todos podemos ser objeto de este tipo de pintadas, también como le ha sucedido recientemente a un alcalde de EH Bildu», manifestó.

Villanueva ha asegurado que es necesario hacer «pedagogía política» y mostró su disconformidad con el alcalde por restar relevancia a esta cuestión porque, en su opinión, sí la tiene. «La libertad de expresión no es permitir que escriban lo que quieran en la sede de cualquier partido político o en fachadas de edificios privados». También exigió a los autores de las pintadas «que no ensucien el pueblo, que no se escondan en la oscuridad de la noche para hacer las pintadas, y que se presenten a las elecciones, como cualquier partido o plataforma política».