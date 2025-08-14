Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del Casco Histórico desde la Puerta de Castilla, donde en unos meses se llevará a cabo la siguiente fase del Plan Integral de Regeneración Urbana del Casco Histórico. K.I.

Tolosa

La próxima fase del Plan Integral para la regeneración de la Parte Vieja, en desarrollo

El departamento de Urbanismo ultima la licitación para llevar a cabo el plan de acción con propuestas concretas y se ejecuten algunas de ellas

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:46

El Casco Histórico, a pesar de su belleza clásica, se encuentra ante un problema de falta de relevo generacional. Son cada vez más las ... viviendas que quedan vacías o que están a la venta o en alquiler, que igualmente sucede con los locales de hostelería y comercio que se ubican en sus bajos. La población que reside en ella está tendiendo a un perfil migrante, que además tiene una economía más modesta, y el hecho de que esté cada vez más orientado al ocio, trae problemas de convivencia y la pérdida de atractivo para nuevos habitantes. Una situación que no es tan evidente en el resto de la localidad.

