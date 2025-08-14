La próxima fase del Plan Integral para la regeneración de la Parte Vieja, en desarrollo

El Casco Histórico, a pesar de su belleza clásica, se encuentra ante un problema de falta de relevo generacional. Son cada vez más las ... viviendas que quedan vacías o que están a la venta o en alquiler, que igualmente sucede con los locales de hostelería y comercio que se ubican en sus bajos. La población que reside en ella está tendiendo a un perfil migrante, que además tiene una economía más modesta, y el hecho de que esté cada vez más orientado al ocio, trae problemas de convivencia y la pérdida de atractivo para nuevos habitantes. Una situación que no es tan evidente en el resto de la localidad.

Buscando una solución a esta situación, en definitiva, a la revitalización de la Parte Vieja, el Ayuntamiento lleva dos años trabajando sobre un plan integral que pueda responder y mejorar la vida de las calles más antiguas de Tolosa. Es un proyecto ambicioso y uno de los mayores retos de futuro al que se enfrenta el órgano municipal, que tras un prediagnóstico consultando y recopilando documentación e información, además de entrevistas, se generó un ámbito de actuación, ahora comenzará con la redacción del plan de acción, en el que se detallarán las propuestas y pueda habilitar la ejecución de algunas de ellas.

Como aseguró Ander Figuerido, concejal de Urbanismo, en la presentación de los avances llevados a cabo por este departamento en su área, el Ayuntamiento está ultimando la licitación para desarrollar la siguiente fase del Plan Integral de Regeneración Urbana del Casco Histórico de Tolosa, es decir, su plan de acción. Como indicó, los pliegos técnicos se encuentran finalizados y una vez elaborados los pliegos administrativos, se pondrá en marcha el proceso de adjudicación de los trabajos. El proceso se ha dilatado más de lo esperado, ha ido más despacio por las dificultades que en los últimos meses se ha encontrado el departamento.

Tomando como base lo establecido en las dos fases anteriores, la intención es que se elabore una estrategia integral de forma participativa, en la que se revisará la estrategia y se reforzará, además de desarrollar la planificación de proyectos. Para este cometido, se realizará un análisis presupuestario de los proyectos y sus prioridades. Los presupuestos de este año contemplan una partida de 60.000 euros para la elaboración de un plan de acción de la segunda fase. Tendrá una duración estimada de ocho meses, una vez comience.

En los siguientes pasos, en la cuarta fase se materializarán los proyectos prioritarios consensuados en los procesos participativos, durante aproximadamente un año, y finalmente en la quinta, siguiendo la naturaleza permanente del plan integral, se realicen dinámicas anuales, que fomenten la ejecución de la estrategia marcada. El objetivo es que, una vez cumplidas las prioridades, se continúe con las ideas y proyectos factibles extraídos del proceso. Este mismo año podrían iniciarse algunas de las actividades o proyectos fijados.

Pero la amplitud que abarca el plan no significa que hasta su materialización o final la Parte Vieja no se desarrollará. Trabajos como la limpieza, la regeneración de la plaza Gorriti, la iluminación de las calles, trabajos de pintado de las fachadas para eliminar grafitis... siguen adelante con independencia de este documento.

Nueve aspectos a tratar

Con este Plan Integral de Regeneración Urbana del Casco Histórico de Tolosa, el Ayuntamiento tiene diferentes objetivos: rebajar el número de viviendas vacías; dar uso a los locales vacíos; fomentar el mantenimiento adecuado de las calles; actualizar las ordenanzas; dar valor a los edificios históricos; crear espacios habitables agradables; dar solución a la falta de aparcamientos; reforzar el número de aparcamiento de bicicletas y socializar correctamente las normas de movilidad; diversificar el uso del espacio público; encontrar un equilibrio entre el ocio y el descanso de forma conjunta, estableciendo horarios y días excepcionales; y detectar necesidades y tomar medidas para reforzar la limpieza.

Así, tras el prediagnóstico, se definieron nueve ámbitos de trabajo Urbanismo, Vivienda, Medio ambiente, Movilidad y espacio público; Cultura deporte, educación y euskera; Patrimonio y paisaje, Población y cohesión social, Desarrollo económico, y Participación y gobernanza. Con todas ellas, se ha logrado una visión global del Casco Histórico para definir la hoja de ruta que se comenzará con el plan de acción, aunque todavía necesita de su redacción tras la licitación.

El reto en esta zona es mayúsculo, teniendo en cuenta las conclusiones arrojadas en la primera fase. Por un lado, los vecinos detectan la falta de relevo en los negocios, que obliga al cierre, o nuevas aperturas, la degradación del barrio, las altas tasas migratorias y las precarias condiciones en las que se encuentran las viviendas. La diversidad se va perdiendo poco a poco ante la falta de jóvenes, a los que no atrae.

Sobre este aspecto, la Parte Vieja es el barrio del municipio que cuenta con más viviendas vacías, con una escasa oferta de viviendas en alquiler o de protección oficial, con pisos turísticos no regulados y con condiciones para alquilar no propicias al no cumplir con la habitabilidad establecida. En cuanto a la rehabilitación de estos inmuebles, se observa que muchos no presentan aislamiento térmico o un insuficiente sistema de cerramiento de fachadas, son antiguas o están en mal estado, siendo las más significativas las de Euskal Herria plaza, Calle Mayor o Plaza Verdura, entre otros.

Respecto a la movilidad y el espacio público, se ha detectado en toda localidad que las estaciones no son accesibles, que la red de bidegorri está incompleta, además de una alarmante falta de aparcamientos y espacios para que puedan generarse los mismos. El puente de Arramele y en Rondilla hay una alta saturación de vehículos, faltan aseos públicos y mal estado en la calle Soldadu.

Por último, en lo referente al desarrollo económico y la población, se detecta la vulnerabilidad del Casco Histórico, por ser el más pobre del municipio y el que registra mayor tasa de migración. Los establecimientos hosteleros y comercios están en peligro, empujados por la «decadencia comercial» existente en los últimos años, ha llevado al cierre de muchos locales, los que afecta al comercio de proximidad y la posibilidad de generar entornos y servicios favorables para la cohesión social.

El desarrollo del Plan Integral de Regeneración Urbana del Casco Histórico de Tolosa puede ser la clave para la revitalización de esta zona cada vez más enfocada al ocio, sobre todo nocturno, y en el que su atractivo como lugar para establecerse va mermando con el paso de los años. Es un punto necesario en la localidad, pero también en descender la tensión en la vivienda, cada vez más creciente, y que, si las condiciones son óptimas, podrá apaciguar los datos actuales.