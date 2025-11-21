PNV y PSE preguntarán al gobierno por la ausencia del DNI itinerante en Tolosa

J. GOÑI tolosa. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La Administración General del Estado ha implantado en Euskadi el servicio itinerante de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, a través de los vehículos Vidoc (Vehículos Integrales de Documentación). Se trata de una iniciativa que acerca un trámite esencial a municipios que no disponen de comisaría de la Policía, facilitando de forma especial a las personas mayores, o con dificultades de desplazamiento, el acceso a su documentación oficial sin tener que acudir a Donostia o a Irún.

La Delegación del Gobierno hizo pública la agenda inicial del servicio para Gipuzkoa, que incluía cinco localidades: Zumarraga, Lasarte-Oria, Arrasate, Tolosa y Deba. En concreto, Tolosa figuraba como fecha del servicio la de este jueves, día 20. No obstante, no ha sido finalmente incluida en el programa y los concejales de la oposición (PNV y PSE), han redactado una moción, que se debatirá en el próximo Pleno, para exigir al gobierno municipal de EH Bildu, una explicación de «los motivos por los que no haya informado a la ciudadanía sobre esta exclusión ni sobre las gestiones realizadas».

Según PNV y PSE-EE, la ausencia de este servicio genera «un perjuicio a la ciudadanía tolosarra», que «pierde la oportunidad de disponer de un servicio público útil y demandado».

Los dos partidos de la oposición piden al gobierno municipal de EH Bildu que solicite formalmente ante la Delegación del Gobierno en el País Vasco y la Jefatura Superior de Policía la inclusión de Tolosa en la agenda del servicio Vidoc, «con el objetivo de que el municipio pueda acoger una visita en la primera fecha disponible».

Al mismo tiempo, solicitan al gobierno municipal que mantenga informado al Pleno «sobre las gestiones realizadas, así como de cualquier respuesta recibida y de la fecha en la que finalmente pueda programarse la visita del servicio a Tolosa». «Aunque el Ayuntamiento no presta este servicio directamente, sí tiene la capacidad de solicitarlo, gestionarlo y coordinar la cita previa, como sucede en los municipios que sí lo han recibido», concluyen los concejales de PNV y PSE-EE.