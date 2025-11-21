Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Servicio del DNI itinerante hace pocos días en Zumarraga. MORQUECHO

Tolosa

PNV y PSE preguntarán al gobierno por la ausencia del DNI itinerante en Tolosa

J. GOÑI

tolosa.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

La Administración General del Estado ha implantado en Euskadi el servicio itinerante de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, a través de los vehículos Vidoc (Vehículos Integrales de Documentación). Se trata de una iniciativa que acerca un trámite esencial a municipios que no disponen de comisaría de la Policía, facilitando de forma especial a las personas mayores, o con dificultades de desplazamiento, el acceso a su documentación oficial sin tener que acudir a Donostia o a Irún.

La Delegación del Gobierno hizo pública la agenda inicial del servicio para Gipuzkoa, que incluía cinco localidades: Zumarraga, Lasarte-Oria, Arrasate, Tolosa y Deba. En concreto, Tolosa figuraba como fecha del servicio la de este jueves, día 20. No obstante, no ha sido finalmente incluida en el programa y los concejales de la oposición (PNV y PSE), han redactado una moción, que se debatirá en el próximo Pleno, para exigir al gobierno municipal de EH Bildu, una explicación de «los motivos por los que no haya informado a la ciudadanía sobre esta exclusión ni sobre las gestiones realizadas».

Según PNV y PSE-EE, la ausencia de este servicio genera «un perjuicio a la ciudadanía tolosarra», que «pierde la oportunidad de disponer de un servicio público útil y demandado».

Los dos partidos de la oposición piden al gobierno municipal de EH Bildu que solicite formalmente ante la Delegación del Gobierno en el País Vasco y la Jefatura Superior de Policía la inclusión de Tolosa en la agenda del servicio Vidoc, «con el objetivo de que el municipio pueda acoger una visita en la primera fecha disponible».

Al mismo tiempo, solicitan al gobierno municipal que mantenga informado al Pleno «sobre las gestiones realizadas, así como de cualquier respuesta recibida y de la fecha en la que finalmente pueda programarse la visita del servicio a Tolosa». «Aunque el Ayuntamiento no presta este servicio directamente, sí tiene la capacidad de solicitarlo, gestionarlo y coordinar la cita previa, como sucede en los municipios que sí lo han recibido», concluyen los concejales de PNV y PSE-EE.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco PNV y PSE preguntarán al gobierno por la ausencia del DNI itinerante en Tolosa

PNV y PSE preguntarán al gobierno por la ausencia del DNI itinerante en Tolosa