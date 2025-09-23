El PNV presenta su plan para San Esteban, con 650 nuevas viviendas

El grupo municipal de EAJ-PNV ha remitido un documento al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal, en el que concreta su posicionamiento en torno ... al desarrollo del barrio San Esteban, un proyecto clave para el futuro desarrollo urbanístico de Tolosa.

Los jeltzales difieren de la propuesta planteada por el gobierno municipal. Creen que el límite de nuevas viviendas (450), establecido por EH Bildu, hará inviable el desarrollo de la operación. El PNV propone construir 650 viviendas, de las que un 70% serían protegidas, entre VPO y tasadas.

El porcentaje de vivienda protegida que el PNV plantea para el futuro desarrollo urbanístico de San Esteban De las 650 viviendas que se construirían, según la propuesta de los jeltzales, 227 serían de VPO, 227 protegidas-tasadas, y 196 de mercado libre.

¿Por qué es importante San Esteban? Básicamente, porque nos hallamos ante la única zona -junto a la de la antigua papelera Amaroz-, que puede culminar el desarrollo residencial de Tolosa de manera definitiva. Y se emplaza, además, sobre terrenos de titularidad municipal en buena parte, lo que lógicamente debería derivar en una amplia promoción de vivienda pública.

El PNV considera que no se pueden infrautilizar las posibilidades que ofrece el ámbito y considera que la propuesta de EH Bildu de 450 viviendas se queda corta. «Con la propuesta presentada por EH Bildu, la edificabilidad quedaría en 0,84 m². A juicio de EAJ-PNV, «aunque esta cifra se encuentre dentro del rango legal permitido, de 0,4 a 2,3 m², supondría una notable infrautilización del potencial que ofrece el proyecto, perdiendo una oportunidad inmejorable para atender la demanda de vivienda», asegura Xarles Iturbe, portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Tolosa.

El PNV propone construir, al menos, 650 viviendas. De todas ellas, el 70% serían viviendas protegidas (227 VPO, 227 protegidas/tasadas y 196 de mercado libre). Iturbe apunta con que esta propuesta «se construirían 184 viviendas protegidas más respecto al planteamiento de EH Bildu».

Además, siendo más del 50% de los suelos de San Esteban propiedad del Ayuntamiento de Tolosa, se trata de «una oportunidad única para promover vivienda social, protegida y accesible», apuntan desde el principal partido de la oposición. Ante esta posibilidad, según los jelzales, el Ayuntamiento debería actuar «con responsabilidad y visión estratégica, con una mirada a largo plazo».

El PNV considera que no es coherente hablar de «emergencia habitacional», apostar por declarar Tolosa como «zona tensionada» en materia de vivienda o recordar una y otra vez el número de tolosarras que figuran en las listas de demandantes de vivienda en el Gobierno Vasco, y a la vez, no aprovechar una clara posibilidad municipal de crear más vivienda.

El grupo de EAJ-PNV matiza que ha presentado estas aportaciones en el marco del debate que se está produciendo en estos momentos en el seno del Ayuntamiento, puesto que antes de final de año se prevén fijar las bases que definirán las características urbanísticas fundamentales del futuro barrio San Esteban.