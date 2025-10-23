Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de la plataforma Topa durante la reciente visita del consejero de Salud a Tolosa.

Tolosa

La plataforma Topa opina que al proyecto del hospital le falta «concreción»

Muestra su decepción porque asegura que «sólo obtenemos promesas y seguimos sin conocer el plan funcional sobre la Sanidad en la comarca»

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16

La plataforma por la Sanidad Pública de Tolosaldea (Topa) dice sentirse «decepcionada por la falta de concreción del proyecto del futuro hospital público» que ... ha presentado esta semana el consejero de Salud, Alberto Martínez. «No conocemos el plan funcional del nuevo hospital y éste es un documento técnico que define cómo debe organizarse y operar un centro sanitario para responder adecuadamente a las necesidades de salud de la población», aseguran desde la plataforma.

