La plataforma Topa opina que al proyecto del hospital le falta «concreción»

La plataforma por la Sanidad Pública de Tolosaldea (Topa) dice sentirse «decepcionada por la falta de concreción del proyecto del futuro hospital público» que ... ha presentado esta semana el consejero de Salud, Alberto Martínez. «No conocemos el plan funcional del nuevo hospital y éste es un documento técnico que define cómo debe organizarse y operar un centro sanitario para responder adecuadamente a las necesidades de salud de la población», aseguran desde la plataforma.

Topa considera fundamental conocer las especialidades médicas y quirúrgicas, el número de camas, áreas de hospitalización, urgencias, consultas externas, diagnóstico, etc, «así como la plantilla necesaria por especialidad y función». También se extraña de que el consejero haya dicho que el plan estará listo en noviembre y se pregunta por qué no lo presenta entonces en un mesa sectorial con la participación de sindicatos, trabajadores de la clínica, alcaldes, y ciudadanía.

La plataforma critica al consejero por no dar plazos ni más datos sobre la atención primaria. «Reconoce que hay un modelo desintegrado de atención sanitaria y que se va a reforzar el ambulatorio pero no define qué pasos se van a dar». Topa alega que faltan en Andoain cinco pediatras; en Billabona falta un médico de familia y un pediatra; en Tolosa falta un pediatra y dos médicos de familia, en Ibarra un pediatra. «Tampoco dice qué especialidades ni cuántos especialistas van a ir al ambulatorio de Tolosano ni dice qué especialidades ni cuántos profesionales».

Tras una visita que la plataforma califica de propagandística, ésta aprecia «que nos estamos acercando una situación mejor» y anuncia que seguirá luchando «para alcanzar lo justo y estar atentos a que las promesas se cumplan».