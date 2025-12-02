Plata para los Unais y bronce para los Josebas en el Campeonato de España

Nuevas medallas para las dos principales parejas de nage no kata del Judo Club Tolosa. En el Campeonato de España de katas celebrado el ... pasado sábado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, Unai Saralegi y Unai Reguillaga lograron la medalla de plata en este ejercicio de movimientos principal para la obtención del cinturón negro, mientras que Joseba Etxarri y Joseba Reguillaga se hicieron con el bronce. Entre ambos, tan solo hubo 1,5 puntos de valoración de diferencia, lo que pone de relieve la ajustada diferencia de nivel que existe.

La lectura de los resultados desde el club tolosarra es positiva, se muestran «contentos» con el enésimo triunfo que supone volver de este campeonato nacional con dos medallas para el tatami del polideportivo Usabal.

'Los Unais', como se conoce coloquialmente a la pareja de Unai Saralegi y Unai Reguillaga, salieron «con mucha fuerza» a realizar su demostración de las técnicas de judo y «supieron mantenerlo» hasta la salida del área de competición. Ello les sirvió para que el jurado valorase su actuación en 416,5 puntos. Sin embargo, 'los Josebas', también comenzaron con mucha energía en el kata, aunque «poco a poco fueron bajando el ritmo». A pesar de ello, tuvieron una puntuación similar a la de sus compañeros tolosarras, de 415 puntos, punto y medio menos. Cabe señalar que Etxarri y Reguillaga compiten por primera vez en categoría sénior, y que con su juventud poseen una proyección envidiable.

Ambas se vieron superadas por la pareja extremeña formada por Antonio Marín y Eduardo Ayala, que consiguieron una puntuación de 423,5 puntos para vestir la medalla de oro y ser los campeones nacionales.

Con este certamen estatal, la temporada de katas se despide hasta 2026. El presente año ha sido muy satisfactorio para ambas parejas. 'Los Unais y 'los Josebas' fueron quintos y cuartos en el Mundial de París (Francia), respectivamente, subcampeones y quintos en el Torneo Europeo de Kata de Maintal (Alemania), la plata de Saralegi y Reguillaga en el Torneo Europeo de Kata de Madrid, y Etxarri y Reguillaga siendo sextos en el Campeonato Europeo de Riga (Letonia).