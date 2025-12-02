Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai Saralegi y Unai Reguillaga, en el segundo cajón, y Joseba Etxarri y Joseba Reguillaga, en el tercero. JCT

Tolosa

Plata para los Unais y bronce para los Josebas en el Campeonato de España

Las dos parejas de Judo Club Tolosa volvieron a demostrar ser referentes en esta modalidad, con 1,5 puntos de diferencia entre ambas

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

Nuevas medallas para las dos principales parejas de nage no kata del Judo Club Tolosa. En el Campeonato de España de katas celebrado el ... pasado sábado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, Unai Saralegi y Unai Reguillaga lograron la medalla de plata en este ejercicio de movimientos principal para la obtención del cinturón negro, mientras que Joseba Etxarri y Joseba Reguillaga se hicieron con el bronce. Entre ambos, tan solo hubo 1,5 puntos de valoración de diferencia, lo que pone de relieve la ajustada diferencia de nivel que existe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

