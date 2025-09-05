Las personas usuarias del Leidor piden mantener horarios y valoran el bono

Los tolosarras que acuden regularmente al cine Leidor están contentos con el horario de las películas y valoran «muy positivamente» el sistema de bonos, ... que permite ver películas a precios muy económicos a lo largo de todo el año.

Para organizar la oferta del nuevo curso, que comienza este jueves, 11 de septiembre, el Departamento de Cultura ha tenido en cuenta los resultados de una encuesta llevada a cabo entre las personas que regularmente acuden al cine. De las 115 que han respondido al sondeo, la mitad admite ir al Leidor más de una vez a la semana, y otro 27%, lo hace una. Todas valoran «muy positivamente» el bono de cine, que adquiere el 80% de quienes respondieron.

La idoneidad del horario del cinefórum fue otro de los temas planteados en la encuesta. Más de la mitad, el 52%, es partidario de mantenerlo, por lo que el Ayuntamiento ha decidido no cambiarlo. En cuanto al horario general de las películas del fin de semana y el lunes, el 70% lo considera adecuado.

La novedad de la programación es que, en adelante, se ofrecerá también un documental al mes, ya que la mayoría de los encuestados vio con buenos ojos la propuesta. Los temas serán variados, pero se pondrá especial énfasis en cuestiones sociales.

El primero de los documentales será 'Protagonistes' (24 septiembre, 19.00 horas, entrada libre). Se trata de una película de Luis Calero que cuenta cómo un grupo de jóvenes con diversidad funcional acepta el reto de aprender a desfilar ante miles de personas. El documental describe el camino que recorren hasta el día del gran evento. Los protagonistas del desfile son chicos y chicas con síndrome de Down o parálisis cerebral, que se suben a la pasarela superando miedos e inseguridades para tirar abajo barreras y prejuicios. Para ello, contarán con la ayuda y los consejos de una modelo de tallas grandes, y la de una chica transgénero que diseña su primera colección de ropa.

El Departamento de Cultura agradece a las personas que han respondido al cuestionario, ya que ha sido una información útil a la hora de planificar la temporada. También se han recibido más propuestas de mejora y se estudiará si se pueden encauzar.

La primera película de septiembre será 'Secretos de un crimen', una película hindú de Sandhya Suri (día 11.20.30). Luego le seguirán 'Materialistas' y 'Expediente Warren'. 'Sirat', la hipnótica película de Oliver Laxe, es la mejor propuesta cinematográfica del mes (día 18, 20.30). Dentro del Día Internacional del Alzheimer, se proyectará la película 'Siempre Alice', un filme de 2014 con una actuación estelar de Julianne Moore.