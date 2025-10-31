Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista parcial del paseo San Francisco. IÑIGO ROYO

Tolosa

Las ordenanzas fiscales, a excepción del IBI, y los precios públicos se elevan un 2,7%

Las tasas municipales para 2026 se aprueban por unanimidad, salvo el IBI y la bonificación del ICIO, donde la oposición votó en contra

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El pleno ordinario de octubre, celebrado el jueves en el salón de plenos de la casa consistorial, trajo como uno de los puntos más relevantes ... la subida del 2,7% de la mayoría de las ordenanzas fiscales, a excepción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y los precios públicos, siguiendo la evolución de los datos de la inflación acumulada a fecha de agosto de este año, que se situó en el 2,8%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  8. 8 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  9. 9 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  10. 10 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las ordenanzas fiscales, a excepción del IBI, y los precios públicos se elevan un 2,7%

Las ordenanzas fiscales, a excepción del IBI, y los precios públicos se elevan un 2,7%