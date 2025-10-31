Las ordenanzas fiscales, a excepción del IBI, y los precios públicos se elevan un 2,7%

El pleno ordinario de octubre, celebrado el jueves en el salón de plenos de la casa consistorial, trajo como uno de los puntos más relevantes ... la subida del 2,7% de la mayoría de las ordenanzas fiscales, a excepción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y los precios públicos, siguiendo la evolución de los datos de la inflación acumulada a fecha de agosto de este año, que se situó en el 2,8%.

La sesión, que duró algo más de dos horas y contó con la participación en el turno de ruegos y preguntas de un grupo de vecinos afectados por el Hiribusa, dedicó sus primeros puntos a estos asuntos fiscales.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se acordó congelarlo, incluyendo una bonificación para las familias numerosas, bajo una tabla progresiva en la que según los ingresos brutos de la familia, tendrían una rebaja mayor o menor. Actualmente, es de un 50% para familias numerosas de categoría general –hasta cuatro hijos o hijas– siempre que el valor catastral del inmueble no exceda de 150.000 euros, mientras que en las de categoría especial –de cinco hijos e hijas en adelante–, del 75% cuando la vivienda tiene un valor catastral que no supere los 200.000 euros.

El Impuesto de Bienes Inmuebles se mantendrá igual, aunque EAJ-PNV solicitaba la congelación de la contribución, no la tasaLas obras de nueva planta en la Parte Vieja, Euskal Herria plaza y Santa Clara tendrá una bonificación máxima del 95% en el ICIO

La decisión se aprobó por mayoría simple, con los votos favorables de EH Bildu (9) y los votos en contra de la oposición, EAJ-PNV (7) y PSE-EE (1).

Aunque la congelación del IBI responde a que el impuesto en la localidad es «alto en comparación con otras localidades», como argumentó Estitxu Kortajarena, concejala de Hacienda, lo cierto es que el Gobierno municipal actuó siguiendo la propuesta que EAJ-PNV había planteado sobre esta tasa. Sin embargo, y como aclaró Biotza Agirre y supuso el voto en contra de la oposición, lo que se pedía era «la congelación de la contribución anual, no la tasa». Esto es, pagar la misma cantidad de dinero en 2026 que en el presente año. Como aclaró la jeltzale, esta contribución es superior a la que se recauda en Beasain (53,3%), Zarautz (69,6%), Zumarraga (47,5%) o Donostia (61,7%) y similar a la de Azpeitia, aunque su Ayuntamiento ha acordado una subida general del 2% de los impuesto, inferior a la votada el jueves.

Por tanto, lo que desde el partido nacionalista reclamaban rebajar un 1% el tipo impositivo, lo que aliviaría la economía de los tolosarras. El hecho de no aplicarlo supuso una «pena» para Agirre, teniendo en cuenta el estado de salud financiero de las arcas municipales.

La respuesta del equipo de gobierno, en palabras de Kortajarena, fue que era mejor «actuar con prudencia» e ir año a año viendo la evolución de las cuentas, de cómo se equilibran los ingresos y gastos. Consideró bajar un 1% el tipo impositivo era algo «sin fundamento», y aclaró que no se puede usar el remanente para bajar los impuestos, pues no es legal, y porque debe destinarse a inversiones. Por lo que, al estar de acuerdo con que el IBI es alto en Tolosa, «seguiremos proponiendo su congelación siempre que las cuentas no los permitan».

Los puntos siguientes del pleno ordinario encontraron el consenso de la sala, pues se aprobó por unanimidad la subida del 2,7% de las tasas referentes a los vehículos de tracción mecánica, al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades –licencias urbanísticas, suministro de agua y servicios de cementerio, entre otros–, por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público –OTA, huertas, andamios, mercados o vados, entre otros– y la ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades –cursos municipales públicos, colonias de verano y campos de voluntariado, cine Leidor, euskaltegi y ferias especiales, entre otros–.

Modificación en el ICIO

Si de cara al presente año el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) pasó a ser una tasa única en Tolosa, para el próximo año habrá un cambio en la bonificación que beneficiará a los futuros vecinos de la Parte Vieja, Euskal Herria plaza y su entorno y el área de Santa Clara. En este caso, el equipo de gobierno incluyó la propuesta que EAJ-PNV había lanzado para esta zona. Así, desde 2026 para obras de nueva planta en las tres zonas mencionadas tendrán una bonificación que pasa del 60% al 95%, el máximo que el órgano municipal puede dar. El grupo local jeltzale, como relataba Biotza Agirre, pretendía con esta medida «reforzar la apuesta por la rehabilitación de estas zonas y poder incidir en el precio final de las viviendas», y valoraron positivamente que después de proponerlo hace un año, sea en este cuando se aplique de cara a 2026. «Esta bonificación es positiva, pero debe ayudar al comprador de la vivienda, para bajar el precio lo máximo posible en pos de paliar el problema de la vivienda», matizaba Agirre.

No obstante, el equipo de gobierno no incluía las otras dos propuestas realizadas por los nacionalistas. La primera, siendo la bonificación para obras realizadas en viviendas de propiedad de menores de 36 años, puesto que la concejala de Hacienda aboga por que se incluya como bonificación en subvenciones a obras y reformas, y no en el ICIO per se. Esta respuesta no sentó bien al grupo jeltzale, pues entienden que para mitigar los estragos del problema de vivienda se debe actuar en diferentes áreas y aspectos, sean de mayor o menor impacto.

Y en cuanto a aplicar una bonificación máxima en el ICIO a las obras que el departamento de Salud y el de Educación del Gobierno Vasco realicen en Tolosa, Kortajarena piensa que no debe incluirse por el momento, al tratarse de edificios cedidos, y desmintió contrastando el dato «en otros diecinueve municipios» que la localidad sea la única que cobra este impuesto a estas dos áreas del Ejecutivo vasco. La jeltzale Agirre respondió que la normativa foral permite aplicar esta reducción si «por circunstancias sociales el edificio, las instalaciones o la obra se consideran de interés especial o de beneficio municipal», y reiteró en que en las obras de Educación, «Tolosa es el único municipio que demanda la tasa al completo, sin bonificaciones». Kortajarena volvió a tomar la palabra para asegurar que compararse con otras localidades no es preciso, por las características propias de cada una. Tolosa recoge tasas y bonificaciones que otros no y al revés.

Con todo, el punto tuvo el voto contrario de EAJ-PNV y el PSE-EE, representado por Jose Mari Villanueva, quien hizo suyos los argumentos dados por el partido nacionalista tanto en cuanto al ICIO y el IBI, por lo que fue aprobado por mayoría simple gracias a los votos de EH Bildu.

El taxi sube un 3,1%

Por otro lado, en lo que respecta al servicio de taxis, para el año que viene la tarifa subirá un 3,1%, de acuerdo a lo recogido por la Asociación Guipuzcoana del Taxi (Agitax) en su informe económico. Este punto fue aprobado por unanimidad por los grupos municipales.

Así, la inflación sigue golpeando todas las economías, y para que el Ayuntamiento mantenga sus inversiones y las arcas sean estables, ajusta sus tasas e impuestos.