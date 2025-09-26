Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de los centros escolares de la comarca, clubes deportivos y Ayuntamiento en la cancha de Usabal. UDALA

Tolosa

Las Olimpiadas Escolares regresarán a Berazubi tras una década sin organizarse

Alumnos de la comarca integrados en Eskola Kirola volverán a vivir este evento hacia mayo, que premiará la participación durante todo el curso

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13

La llama de las Olimpiadas sigue candente en el imaginario colectivo tolosarra, y a finales de este curso, hacia mayo, volverá al estadio Berazubi ... diez años después de su última organización. Los años en los que esta cita aglutinaba a miles de jóvenes de los diferentes centros escolares de Tolosaldea, que a pesar de recuperarse en 2015, no mantuvo la continuidad que se cerró en 2004, cuando se llevó a cabo la trigésimo segunda edición. Por tanto, el compromiso de Ayuntamiento, la coordinación de los centros escolares de la comarca y la ayuda de los clubes de la localidad lleva a que este curso se pueda hablar de XXXIV Olimpiadas Escolares.

