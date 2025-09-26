Las Olimpiadas Escolares regresarán a Berazubi tras una década sin organizarse

La llama de las Olimpiadas sigue candente en el imaginario colectivo tolosarra, y a finales de este curso, hacia mayo, volverá al estadio Berazubi ... diez años después de su última organización. Los años en los que esta cita aglutinaba a miles de jóvenes de los diferentes centros escolares de Tolosaldea, que a pesar de recuperarse en 2015, no mantuvo la continuidad que se cerró en 2004, cuando se llevó a cabo la trigésimo segunda edición. Por tanto, el compromiso de Ayuntamiento, la coordinación de los centros escolares de la comarca y la ayuda de los clubes de la localidad lleva a que este curso se pueda hablar de XXXIV Olimpiadas Escolares.

Pero no todo será demostrar las capacidades competitivas en el centro deportivo tolosarra. La propuesta estará centrada en la participación en Eskola Kirola a lo largo de todo el curso, practicando diferentes deportes que van desde los tradicionales atletismo, balonmano, baloncesto o fútbol sala, a otros como remo, tenis de mesa, herri kirolak o escalada. Los grupos de los centros sumarán más o menos puntos en función de la participación en estas actividades. Posteriormente, hacia finales de mayo, se disputarán las Olimpiadas Escolares. Aquellos que obtengan la mejor puntuación serán los que se clasifiquen a las finales, siempre premiando la participación por encima de los resultados.

Las Olimpiadas Escolares comenzaron a organizarse en la década de los setenta gracias al Tolosa CF y el CIT, poniendo sus esfuerzos en la práctica deportiva de los niños y niñas, que por aquellos tiempos no era habitual que las escuelas ofrecieran la posibilidad de realizar deporte o actividades físicas más allá de las lectivas. El nombre de olimpiadas tiene su razón en los Juegos Olímpicos, y con los años ha abarcado otros deportes no olímpicos. Sin embargo, los tiempos fueron cambiando y la realización de esta fiesta deportiva perdió fuelle, hasta su desaparición en 2004 y posterior recuperación por una edición en 2015, sin que se lograse su continuación.

Además, el evento deportivo contaba con una antorcha, que fue usada en el Mundial de Atletismo de Veteranos de Donostia, en 2005. Los jóvenes desfilaban por el estadio con camisetas coloridas y formaban un mosaico con la diversidad de colores, tras reunirse en la Alhóndiga. También contaba con algunas actividades durante el descanso, y se cerraba con la entrega de premios a los participantes. Era todo un evento en la localidad y que atraía a miles de escolares de la comarca y alrededores, y un gran recuerdo para aquellos que lo vivieron.