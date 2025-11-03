Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Una obra incómoda que puede durar ocho meses

J. G.

TOLOSA.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Los tolosarras tenemos que prepararnos para una obra muy incómoda, que va a alterar el flujo circulatorio en el municipio. El Puente Nuevo es un eje importante de paso de vehículos y también peatonal. Y la del Puente Nuevo será una obra larga en duración, que puede prolongarse durante ocho meses o incluso un año. Habrá que diseñar alternativas para minimizar el impacto que supondrá un trabajo de semejante envergadura.

El Gobierno municipal de EH Bildu ha asumido la necesidad del derribo tras consultar con los técnicos, que han descartado otras opciones para evitar los riesgos de inundabilidad. «La demolición nos duele mucho, pero está claro que no hacer nada no es una opción. El riesgo de inundabilidad es real. Con el cambio climático, además, se pueden incrementar estos fenómenos. Por eso debemos priorizar la seguridad», ha asegurado el alcalde en varias ocasiones, añadiendo, además, que todos los expertos consultados «coinciden al señalar que ni el dragado ni la limpieza de la vegetación de ribera son soluciones válidas para evitar los riesgos de inundabilidad».

EAJ-PNV, desde la oposición, defiende la inevitabidad del derribo. Explica que ya lo anunció a la ciudadanía durante la anterior legislatura y, al mismo tiempo, se muestra crítico con el gobierno municipal. Considera que de, alguna manera, EH Bildu no actuó igual cuando estaba en la oposición y el anterior gobierno anunció la noticia de la demolición. EAJ-PNV considera que, ante este tipo de medidas drásticas, es necesario «explicarlas y hacer pedagogía».

