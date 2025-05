Nuevo paquete de ayudas al alquiler y para la rehabilitación de viviendas

El nuevo paquete de ayudas para obras de vivienda y urbanismo llega este año casi a los 400.000 euros y, en caso de ... que se agoten algunas de las líneas de ayudas, podrían ampliarse con 60.000 euros adicionales. Los plazos de solicitud son variables en función de las líneas. La guía y los vídeos sobre cómo realizar las solicitudes desde el registro electrónico están disponibles en la web municipal tolosa.eus, donde también se explica cómo obtener el certificado electrónico BakQ. Para más información, también se podrá contactar con el área correspondiente, llamando al teléfono 943 65 44 66.

En las ayudas al alquiler de viviendas en Tolosa, el montante subvencionable alcanza los 58.800 euros (20.000 más si se agota). Tienen como objetivo contribuir al pago de la renta de la vivienda de residencia habitual en Tolosa, y se destinan entre 300 y 350 euros mensuales en concurrencia no competitiva. Podrá solicitarlo cualquier persona que esté empadronada en Tolosa, siempre que no tenga casa en propiedad, esté inscrita en Etxebide y no reciba subvenciones de otras entidades.

Para la reforma de viviendas vacías y promoción del alquiler social se destinan 40.000 euros, y otros 40.000 más si se agota. Se subvencionarán las obras de reforma fechadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, y que hayan quedado recogidas en el último informe técnico favorable de Alokabide. La ayuda supone el 50% del importe de la obra solicitada por Alokabide, con un máximo de 6.000 euros, o 12.000 euros en el caso de las viviendas de la Parte Vieja.

En cuanto a la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y otros edificios se distribuirán 300.000 euros. Aquí se incluyen ayudas destinadas no sólo a la rehabilitación de edificios, sino también a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, así como a la adaptación de viviendas. Se subvencionarán las obras realizadas entre el 16 de octubre de 2024 y el 11 de septiembre de 2025.

En trabajo relativos a elementos comunes de edificios residenciales, se incluyen ayudas para instalaciones y obras de mejora de la accesibilidad: ascensores, rampas y plataformas en edificios sin ascensor, modificación de escaleras...

También se ayudará a la mejora de la eficiencia energética de la envolvente (tejado o fachada). Se deberá realizar el aislamiento necesario del coeficiente de trasmitancia térmica que establece el código técnico. En el caso de los tejados, habrá ayudas si se modifica o renueva todo el tejado, incluid a toda la sección del cerramiento.

Otra línea de subvenciones se refiere a la consolidación de los elementos estructurales del edificio: forjados, muros de carga, renovación de pórticos, mejora de la seguridad, intervenciones contra agentes xilófagos... En el caso de estos últimos, también se subvencionarán los análisis y muestreos a realizar.

La mejora de la envolvente y elementos de fachada de edificios catalogados tambien será subvencionable. Se inclye la restauración o sustitución de miradores o balcones de madera; restauración de acabados; restauración de barandillas, elementos decorativos o decorativos de fachada; reparación de la superficie de fachadas; reforma, reordenación u ocultación de instalaciones comunes (cableado) que discurren por el exterior.

Se subvencionarán, asimismo, los trabajos señalados como necesarios en la Inspección Técnica de los Edificios. Se subvencionarán las obras de restauración y reparación de los elementos comunes no incluidos en las líneas anteriores, pero señalados en la ITE.

En obras realizadas en elementos privativos de edificios residenciales, habrá ayudas para la modificación de carpintería exterior –mejora de la eficiencia energética y el aislamiento acústico–, y para obras de acondicionamiento de viviendas para personas con movilidad reducida y mayores de 65 años.

Se han incluido también en el paquete proyectos señalados como necesarios en la Inspección Técnica de los Edificios. También las obras de mejora de la accesibilidad en los edificios que quedan fuera de la consideración de edificio residencial, tales como la instalación de ascensores, rampas o plataformas instaladas en edificios que no dispongan de ascensor y no tengan recorrido accesibe al mismo, así como la adecuación de las anchuras de las puertas, itinerarios y escaleras.