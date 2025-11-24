La nueva web municipal quiere mejorar la búsqueda y el acceso para las quejas

JUANMA GOÑI tolosa. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento quiere renovar su página web (tolosa.eus), y hacerla más asequible a la ciudadanía. Por este motivo, ha sacado a concurso el diseño, desarrollo, migración e implementación de un nuevo portal de acceso a la Red, con una duración contractual de tres años. El primer año comprenderá el desarrollo de la web y el portal de transparencia, mientras que los dos años siguientes comprenderán el trabajo de mantenimiento.

Entre los objetivos estratégicos del Consistorio tolosarra figura el de la implantación implantación de «una administración electrónica eficaz y eficiente, orientada a agilizar las relaciones digitales y, por ende, a facilitar la vida de la ciudadanía».

En este contexto, y tras un análisis exhaustivo de la actual página web tolosa.eus, se ha constatado la necesidad de renovar íntegramente este 'sitio'. La evaluación que se ha llevado a cabo ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, «las deficiencias de usabilidad, accesibilidad y organización de contenidos que limitan el acceso ágil a los servicios y a la información pública».

La nueva web se diseñará y desarrollará con un enfoque centrado en los servicios, incorporando un portal de transparencia. Asimismo, se ajustará a los criterios de accesibilidad, optimizará la funcionalidad y mejorará el rendimiento técnico. El objetivo, según el Ayuntamiento, es «ofrecer una experiencia intuitiva, segura y transparente que garantice la máxima claridad en la comunicación institucional, facilite el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y contribuya a dar un mejor servicio público».

El proyecto partirá de la web existente (udala.tolosa.eus) y deberá optimizar la herramienta de búsqueda. Tendrá que aparecer en los primeros resultados de búsqueda en Google y otros motores de búsqueda. «Esto se conseguirá utilizando técnicas de optimización de motores de búsqueda. Por ejemplo, optimizando el contenido y las etiquetas de destino, utilizando palabras clave relevantes, y mejorando la velocidad de carga de la web», aseguran fuentes municipales.

Se desarrollará un sistema de búsqueda avanzada que permita a los usuarios encontrar la información de forma rápida y eficaz. Los resultados se mostrarán categorizados, diferenciando noticias, secciones o contenidos específicos, facilitando la identificación del resultado más relevante, en función de la consulta realizada.

También se pretende mejorar la aplicación destinada a canalizar las quejas y sugerencias de la ciudadanía. Será un registro público de la interacción, que incluirá el diálogo completo, tanto los mensajes de la ciudadanía como las respuestas del Ayuntamiento.