Nueva edición de Gau Beltza esta noche por las calles de la Parte Vieja

Galtzaundi Tolosaldeako Euskaltzaleen Elkartea vuelve a la carga con sustos por las calles de la Parte Vieja en la víspera del Día de Todos los Santos. Tanto jóvenes, mayores como familias tienen su cita esta noche a partir de las 19.45 horas en la calle Soldadu, en el recorrido que las almas realizarán por Gau Beltza. Para participar no hace falta inscribirse, basta con ser puntual. Eso sí, desde la organización recomiendan que, para entrar en el ambiente sombrío y celebrar esta tradición arraigada durante el siglo XX en Euskadi, las personas vayan disfrazadas para la ocasión, además de que porten makilas o velas.

Para este evento, del que no se ha revelado su historia o sinopsis, se contará con más de sesenta voluntarios entre dantzaris de Udaberri, coristas de Tolosaldeako Ahots Gazteak, además de actores y actrices de la comarca y euskaltzales, en una mezcla de misterio, música y teatro.

El recorrido de las almas arrancará desde Soldadu kalea y continuará por la calle Rondilla hacia la trasera de la casa de cultura, por la calle Atadi. De ahí avanzará al Tinglado, pasará por Plaza Zaharra y finalizará en Euskal Pizkundea plaza. Los organizadores prometen sustos por doquier y desde diferentes alturas, un espectáculo final digno y alguna que otra sorpresa para quien se atreva a ser guiado en la penumbra a la luz del fuego.

La Parte Vieja tolosarra volverá así a ser el escenario, por segundo año consecutivo, de este anochecer terrorífico en el que las almas perdidas encontrarán su camino hacia el más allá.