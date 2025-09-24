14 novedades para este otoño-invierno en la oferta de la Escuela de Empoderamiento

Con el cambio de estación, el departamento de Igualdad trae su oferta semestral, que en esta ocasión llega cargada de novedades. Para la temporada ... otoño-invierno, las mujeres tolosarras podrán conocerse mejor, aprender en sororidad y probar nuevas aficiones en la Escuela de Empoderamiento, con catorce nuevas propuestas en un programa con veintitrés cursos y talleres a realizar en Andragora, la biblioteca o la casa de cultura.

Entre los nuevos cursos destacan aquellos orientados al autoconocimiento, como los orientados a hablar sobre el climaterio –periodo anterior, durante y posterior a la menopausia– o la menarquia –primera menstruación–, dos momentos importantes de la vida de la mujer. Habrá talleres para fomentar la práctica del deporte en grupo, sobre todo correr, o para que mujeres entre 45 y 65 años realicen ejercicio físico, a partir de unas pautas con las que mejorar su elasticidad y fuerza. También las orientadas a ampliar conocimientos, como los cursos de euskera para trabajadoras del sector de cuidados, fontanería básica e iniciación a la costura, incluso aprendiendo cómo colaborar en el conocimiento libre y universal a través de portales como Wikimedia. Para aumentar la variedad de propuestas literarias en el seno familiar, y salir de los estereotipos, se fomentará con talleres la lectura infantil teniendo en cuenta la diversidad de género y sexual, y en cuanto a los históricos, expertas historiadoras ofrecerán tres ponencias sobre la República, la Guerra Civil y la posguerra, desde la perspectiva de género.

Nuevas propuestas

Taller de running y actividad física en conjunto Los lunes de octubre a febrero, 15 sesiones.

Taller de ejercicio físico para mujeres entre 45 y 65 años 5 sesiones entre octubre y noviembre.

Sesiones sobre climaterio 8 días entre octubre y febrero, en Andragora.

Sesiones sobre menarquia Días 20 y 27 de noviembre, para adolescentes entre 11 y 14 años.

Lectura infantil Orientada hacia la diversidad de género y sexual, enfocado a niños y niñas. El 15 de octubre en la biblioteca.

Iniciación a la costura Durante 9 lunes entre octubre y diciembre, en Andragora.

Curso de euskera para trabajadoras del sector cuidados Martes y jueves entre octubre y febrero, 30 sesiones de 60 horas.

Ayuda para preparar el examen de nacionalidad 4 sesiones los viernes, en octubre y noviembre.

Taller de Wikimedia 2 sesiones, días 3 y 10 de noviembre.

Taller de cumbia 5 sesiones los jueves, en octubre y noviembre, en Andragora.

Fontanería básica El 13 de diciembre en Andragora.

Talleres sobre la muerte Se tratarán cuestiones prácticas sobre testamento, últimas voluntades, despedida, documentos notariales, etc. 4 sesiones los lunes, en enero y febrero.

Historia desde perspectiva de género 3 ponencias en febrero sobre la República, la Guerra Civil y la posguerra, en Andragora.

Autodefensa feminista Días 27 y 28 de febrero en Andragora.

Se mantienen

Grupo feminista de lectura de escritoras vascas Un miércoles al mes en 5 sesiones, de octubre a febrero, en Andragora.

Grupo de literatura de mujeres del mundo 5 sesiones de octubre a febrero, un miércoles al mes, en Andragora.

Batucada feminista 8 clases los martes, de octubre a febrero.

Txarangora! 12 sesiones de la mano de Ines Osinaga, los miércoles de octubre a febrero en Andragora Tocarán en Carnaval.

Taller de xilografía 10 sesiones en la casa de cultura, los martes de octubre a diciembre.

Taller de pintura 6 miércoles entre octubre y noviembre. Servirá para el autoconocimiento y el empoderamiento de las participantes.

Fotografía creativa 8 sesiones entre octubre y diciembre, los miércoles.

Meditación Durante 6 miércoles entre octubre y noviembre, en Andragora.

Charlas sobre masculinidad Dos sesiones para hablar sobre la manosfera, internet y la misoginia que lo rodea, días 3 y 10 de noviembre en la casa de cultura.

Asimismo, la autodefensa feminista permitirá fortalecer a las mujeres para combatir al machismo, las clases de cumbia ofrecerán una mirada antirracista y decolonial al baile, y los talleres sobre la muerte empoderará a las participantes para decidir, incluso después de no estar en vida, sobre su legado, resolviendo dudas sobre el testamento, los documentos de notaría, últimas voluntades, etcétera. Y para aquellas personas que busquen obtener la nacionalidad, tendrán a su alcance ayuda para preparar el examen.

Dentro de las veintitrés que se han organizado para los próximos meses también hay algunas fijas en la programación. La lectura en grupo seguirá adelante centrado tanto en escritoras vascas como aquellas internacionales. En el primer caso estrenarán nuevo ciclo de reuniones con el libro 'Amez, Alberdania' de Goiatz Labandibar Arbelaitz, mientras que en el segundo será con la novela 'Quebrada', de la escritora argentina Mariana Travacio.

El taller de pintura servirá como medio para el autoconocimiento, expresión y gestión emocional. La xilografía dedicará la impresión o grabado sobre linóleo, exponiendo los resultados, y la fotografía creativa buscará generar contenido que trasladar a madera, piedra u otros materiales, desde un prisma feminista. Quienes prefieran la vertiente musical, la batucada feminista junto a la Asociación Vecinal de Amaroz y la txaranga de la casa de las mujeres, Txarangora, que volverá a contar con Ines Osinaga como maestra, serán las opciones.

Se seguirá trabajando en el autoconocimiento a través de la meditación, gracias al mindfulness y el coaching. Asimismo, las charlas orientadas a hombres tendrán nuevas sesiones. Esta vez tratarán la manosfera que campa en internet y la misoginia y homofobia que destila.

Inscripciones y sanción

Las interesadas en apuntarse podrán hacerlo a partir del próximo lunes, día 29, en el siguiente enlace tolosakoudala.org/berdintasuna/es. Quienes encuentren dificultades podrán hacerlo también contactando con Andragora (943 00 89 67) o Igualdad (688 869 023 ó berdintasuna@tolosa.eus). Se mantendrá el plazo abierto hasta tres días antes del inicio del taller o curso, quedando en lista de espera en caso de superar la oferta.

Cabe puntualizar que, debido a la alta demanda, se ha impuesto una sanción en caso de ausencia en dos sesiones sin previo aviso o justificación, quedando fuera de cualquier actividad en la siguiente temporada de la Escuela de Empoderamiento. Por ello, desde Igualdad se pide que se actúe con responsabilidad.