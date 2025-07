La música inunda la plaza del Hiru

JUANMA GOÑI tolosa. Lunes, 28 de julio 2025, 20:55 Comenta Compartir

La música protagoniza el verano tolosarra, y no sólo por la oferta del festival 'Kultura Plazara', impulsado por el Ayuntamiento, sino también por iniciativa del Hiru en la llamada 'plaza del Hiru' frente a la plaza de toros. Si en julio hemos podido escuchar en este entorno a grupos como Kiimak, Soulanders, Frac o Sertx, en los próximos días están anunciados tres interesantes conciertos: David Colomo y Jose Jimenez, Sobre Mi Gata, y Egin Torino Patchanka.

Los tolosarras hemos tenido la suerte de que David Colomo haya decidido volver a su tierra tras años llevando su arte por Andalucía. David Colomo es «El Pajarillo», un músico reconocido y solicitado allá por donde va. «La guitarra me da la vida. Toco desde que me levanto hasta que me acuesto. Si estoy un día sin tocar, lo noto porque en este oficio nunca dejas de aprender», afirmaba con pasión en una de las varias charlas que hemos tenido la suerte de compartir con él. David dice ser un apasionado del flamenco más puro, pero también afirma sentirse un músico que disfruta mezclando estilos, abriéndose a nuevas posibilidades.

30 julio, 18 30. David Colomo 'Pajarillo', guitarrista, y el cantaor José Jiménez. Flamenco en estado puro.

1 agosto, 18 30. Sobre Mi Gata, grupo barcelonés. Electro-cumbia y techno.

7 agosto, 19 00. Egin Torino Patchanka. Grupo italiano, directo basado en el impacto sonoro y la liberación de emociones.

José Jiménez nació en Pamplona en el seno de una familia gitana y se sumergió en el flamenco desde muy joven. De hecho, comenzó su carrera con 10 años en el Festival de Pau (Francia). Logró el cuarto puesto en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de San Sebastián, y ha compartido escenario con Niña Pastori, Raimundo Amador y otros artistas consagrados. Ahora los dos juntos, David y Jose, cruzan todos los límites del flamenco y en Tolosa vamos a poder apreciar esta fusión tan estimulante.

'Sobre Mi Gata' es un grupo musical emergente de Barcelona nacido durante el confinamiento. «Cantamos el colapso, sus contradicciones y posibilidades, todo ello sobre un fondo de electro-cumbia o techno, pasando por el drum&bass y el dub», aseguran los músicos del grupo.

Los catalanes son abanderados de un nuevo estilo que han definido post-cumbia maquinera porqué les gusta tanto la cumbia como la música makina. «Queremos que el fin del mundo, si llega, nos encuentre bailando», dicen. Sobre Mi Gata son Neus a la voz, Maite como Dj, Maru a la guitarra y Guido al bajo. «Nos gusta crear una música nueva, que sea bailable y que haga pensar, sin ser demasiado explícita», aseguran. El nombre 'Sobre Mi Gata' surgió de un juego de palabras. «Mientras preparabamos nuestras nuevas composiciones durante el confinamiento, nos acompañaba una gata sin cola que se llama Cumbia».

Del vals al rock, del ska al folk, del reggae a la lucha, con una mirada constante a la música y la cultura vasca. Directo basado en el impacto sonoro y la liberación de emociones. Esto es lo que propone el grupo 'Egin Torino Pa-tchanka'. Cantan en italiano, euskera, francés, inglés, castellano y piamonte, en un juego en el que sonidos y palabras transmiten mensajes sociales e interculturales. Egin Torino Patchanka es un grupo compuesto por seis músicos, la mayoría italianos. Llevan 25 años y han ofrecido más de 1.000 conciertos.

Kultura Plazara

Tras el concierto de Anje Duhalde, el programa 'Kultura Plazara' se toma un respiro hasta el próximo día 11. Dentro del ciclo de órgano de la Quincena Musical, el organista Gerardo Rifón pondrá las melodías a las que el Orfeón Donostiarra pondrá voz, en la parroquia Santa María.

El grupo de funk, soul y disco Suite Seda tomará el paseo de San Francisco el día 29. Se trata de un quinteto donostiarra con saxo, sintetizador, batería, percusión, bajo y teclado que de seguro hará las delicias de los presentes. Y el último día de agosto, el 31, la compañía navarra Hutsun & Ortzi demostrarán su mezcla de txalaparta y circo en 'Urbasa' en Aldaba. Oreka TX será uno de los platos fuertes de la programación de septiembre.