Mimo y marionetas en el Topic, y música en Bonberenea y en la plaza de 3 Taberna

Viernes, 10 de octubre 2025

'Dadá' es un espectáculo de marionetas, actores y mimo, que propone a los más pequeños un juego que sorprende con las formas, los colores, las palabras, la música y el gesto. Se ofrece hoy, sábado, en el Topic (18.30 horas), y es uno de los exponentes de la creatividad y de la búsqueda artística innovadora de la compañía valenciana Bambalina Teatre Practicable, cuya trayectoria puede verse en una magnífica exposición abierta ya en el mismo museo tolosarra (martes a sábados, 17.30 a 20.30 horas).

Previamente al espectáculo, se celebrará un taller para confeccionar marionetas, a las 17.00, donde los participantes podrán crear su propio títere inspirado en artistas como Yayoi Kusama o Joan Miró. Un taller donde el color, la forma y la imaginación cobran vida. Las inscripciones para este combinado de taller+espectáculo hay que hacerlas llamando al 943650414 o en el email pedagogia@cittolosa.com.

Del Val, nombre artístico del cantante arrasatearra Jon García del Val, ofrecerá mañana (18.30 horas, plaza de 3 Taberna) un concierto a dúo con la también música Marta Ugarte. Cuenta con un directo enérgico y refrescante, con el que presenta su disco homónimo. Reina el género synth-pop en una propuesta con voz, bajo, guitarra, batería y sintetizador.

Jurgi Ekiza, cantante y guitarrista de Willis Drummond, aprovechó el parón indefinido de la banda para aislarse y preparar su segundo álbum en solitario: Argitzala, que está presentando en una gira que le traerá mañana a Bonbernea.

Presentará este álbum en un formato único, solo sobre el escenario, interpretando algunas canciones de forma íntima y minimalista, pero otras de forma mucho más elaborada. Será, por tanto, una oportunidad única para descubrir esta nueva obra en directo, pero también para gozar de canciones de sus diversos proyectos, con nuevos arreglos. Ekiza ha lanzado dos álbumes en solitario hasta la fecha: 'BH036-DG' y 'Argitzala'.