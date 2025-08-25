Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recibimiento a la trainera del TAK-Oria este domingo, tras lograr la Bandera en Getaria y el subcampeonato de la Liga. TAK-ORIA

Tolosa

«Es el mayor éxito en la historia del club y la guinda merecida a tantos años de esfuerzo»

La trainera del TAK-Oria deslumbra con un éxito que es un refrendo al enorme trabajo de cantera y augura un futuro esperanzador

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:20

La liga Euskotren terminó de la manera más emocionante y brillante para la trainera del TAK-Oria de Tolosaldea. Otra bandera, la segunda de ... la temporada, y el subcampeonato refrendan un éxito descomunal para nuestras deportistas, de las cuales la comarca se siente orgullosa. «Ha sido un triunfo increíble, el mayor en la historia de nuestro club, la guinda a tantos años de esfuerzo y un refrendo del trabajo que hacemos desde las categorías inferiores», asegura el coordinador del TAK-Oria, Kike Mocoroa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10 La ira de Manolo González con Brais por el pelotazo que no fue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es el mayor éxito en la historia del club y la guinda merecida a tantos años de esfuerzo»

«Es el mayor éxito en la historia del club y la guinda merecida a tantos años de esfuerzo»