«Es el mayor éxito en la historia del club y la guinda merecida a tantos años de esfuerzo»

La liga Euskotren terminó de la manera más emocionante y brillante para la trainera del TAK-Oria de Tolosaldea. Otra bandera, la segunda de ... la temporada, y el subcampeonato refrendan un éxito descomunal para nuestras deportistas, de las cuales la comarca se siente orgullosa. «Ha sido un triunfo increíble, el mayor en la historia de nuestro club, la guinda a tantos años de esfuerzo y un refrendo del trabajo que hacemos desde las categorías inferiores», asegura el coordinador del TAK-Oria, Kike Mocoroa.

Mocoroa y toda la gente del club lanzan un mensaje muy interesante. «Este proyecto no ha hecho más que empezar». Es decir, no se trata de cerrar un ciclo y decir adiós porque se ha logrado un éxito semejante, sino cerciorarse de que el TAK-Oria está ya a otro nivel, ha crecido tanto deportiva como estructuralmente que su consolidación dibuja un panorama futuro esperanzador. «Tenemos gente de muchísima categoría en las categorías inferiores y hemos logrado ya muchos éxitos en trainerillas y bateles. Todos en el club, remeras, remeros, entrenadores, directivos, etc, tenemos que seguir trabajando juntos para lograr una estabilidad en el mundo del remo y asegurar que la gente de la cantera se encuentre con un club consolidado cuando llegue a la categoría senior».

¿Cuáles han sido las claves del éxito? Por un lado, la confianza y la sintonía entre los entrenadores Ramón y Manex, y las remeras. Por otro, el tremendo sacrificio y esfuerzo que han hecho las integrantes de la trainera. «La gente no es consciente de la dureza de este deporte. El trabajo físico empieza en noviembre, y luego llegan los entrenamientos en el agua. Es un deporte colectivo. No basta con que una o uno lo den todo. Si tú ves que la de al lado se esfuerza al máximo, tú no puedes quedarte atrás», enfatiza Mocoroa.

«Quizás antes no lo podíamos decir tan claro, pero ahora sí: ¡vamos a intentar ganar La Concha!, sería un hito increíble»

El TAK-Oria ya había dado muestras de que llegaba en mejor forma que Orio a este tramo final de la temporada. Ha logrado un primer puesto y tres segundos en las últimas cuatro regatas, y las amarillas habían sido terceras en todas ellas. «Podíamos haber logrado más banderas, pero estamos muy contentos. El 75% de las remeras vienen de la cantera y estamos compitiendo contra auténticos 'monstruos' del remo». Mocoroa se refiere a clubes de poblaciones donde este deporte es lo máximo, con traineras muy experimentadas que reciben un tremendo apoyo social, mediático e institucional. «Poco a poco estamos logrando también que en Tolosaldea la gente empatice cada vez más con el remo». «No hay que olvidar que nuestro objetivo es la promoción del remo en la comarca».

Y ahora llega La Concha. Desde la humildad, el club dice que «lo vamos a intentar». «Quizás hasta ahora sería pretencioso decirlo, pero sentimos que podemos competir y ganar. Lógicamente será muy complicado pero si ganamos La Concha, sería un hito de proporciones gigantescas».