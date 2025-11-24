Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
K. IGLESIAS

Tolosa

Marcha por la subrogación de Asunción

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Los trabajadores de Asunción Klinika han empezado su calendario de movilizaciones con una manifestación convocada el sábado por ELA y LAB y apoyada por EH Bidu de Tolosaldea, en la que exigieron la publificación de la clínica o, de lo contrario, la subrogación dentro de Osakidetza de los 350 trabajadores de la plantilla, para que entren directamente como médicos, enfermeros y personal de pleno derecho en el nuevo hospital público que se construirá en Tolosa. También exigieron que esta nueva infraestructura cuente «con todos los servicios».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Marcha por la subrogación de Asunción

Marcha por la subrogación de Asunción