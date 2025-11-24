Marcha por la subrogación de Asunción

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Los trabajadores de Asunción Klinika han empezado su calendario de movilizaciones con una manifestación convocada el sábado por ELA y LAB y apoyada por EH Bidu de Tolosaldea, en la que exigieron la publificación de la clínica o, de lo contrario, la subrogación dentro de Osakidetza de los 350 trabajadores de la plantilla, para que entren directamente como médicos, enfermeros y personal de pleno derecho en el nuevo hospital público que se construirá en Tolosa. También exigieron que esta nueva infraestructura cuente «con todos los servicios».