Tolosa

Luces de bajo consumo y ampliación de zonas en el encendido navideño

Hoy en la plaza Nueva, a partir de la 19.00, habrá un acto simbólico con acordeonistas, violinistas y txistularis de la Musika Eskola

J. GOÑI

Tolosa.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Tolosa encenderá hoy viernes, día 5, las luces de Navidad. Como se viene haciendo en los últimos años, se celebrará un pequeño y sencillo acto, sin la pompa que se le suele dar en ciudades más grandes. Arrancará a las 19.00 horas de la tarde en la plaza Nueva.

El Ayuntamiento invita a la población a acercarse a este tradicional acto, que será amenizado por acordeones, violines y txistularis de la Escuela Municipal de Música Eduardo Mocoroa. Precisamente como todos los años serán dos alumnos de la Musika Eskola quienes se encargarán de encender las luces. Y, una vez encendidas, habrá ocasión de fotografiarse en un photocall iluminado. En caso de lluvia, el acto se desarrollará en el kiosko de la misma plaza.

Habrá cambios en el alumbrado de este año. El contrato de la empresa que se encarga de esta labor en los últimos años finalizó en 2024, y por eso se ha realizado una nueva licitación. La empresa adjudicataria es la misma que ha venido haciendo esta labor en los años anteriores. Sin embargo, de cara al nuevo contrato, ha realizado algunos cambios, ya que algunas luces que iluminarán Tolosa serán nuevas.

También se han planteado más cambios: por ejemplo, se han trasladado las luces a más lugares, y también se colocará en el Ayuntamiento la imagen que representa a Mari Domingi, ya que hasta ahora sólo existía la del Olen-tzero. Las luces que se utilizarán son luces led de bajo consumo. Pronto se presentará la programación navideña.

