Lluvia de euros con la Bonoloto en Tolosa
El sorteo de este viernes ha dejado un boleto de segunda categoría premiado con 43.565 euros en la Administración nº 2 de la localidad guipuzcoana
Ander Artetxe
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:53
El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer viernes, 10 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en Gipuzkoa. En ... concreto, en la localidad de Tolosa, donde un boleto sellado en la Administración de Lotería nº 2, situada en la Avenida Navarra, 14, ha resultado agraciado con 43.565 euros.
La combinación ganadora de este sorteo estuvo formada por los números 07, 08, 17, 24, 44 y 47. El complementario fue el 42 y el reintegro correspondió al 0.
En esta ocasión, no han aparecido acertantes de primera categoría (6 aciertos), mientras que además del boleto tolosarra, otros tres acertantes de segunda categoría han sido validados en Ávila, Culleredo (A Coruña) y Móstoles (Madrid).
El sorteo, correspondiente a la jornada del viernes, forma parte de los habituales de Loterías y Apuestas del Estado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión