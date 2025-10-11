Lluvia de euros con la Bonoloto en Tolosa

El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer viernes, 10 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en Gipuzkoa. En ... concreto, en la localidad de Tolosa, donde un boleto sellado en la Administración de Lotería nº 2, situada en la Avenida Navarra, 14, ha resultado agraciado con 43.565 euros.

La combinación ganadora de este sorteo estuvo formada por los números 07, 08, 17, 24, 44 y 47. El complementario fue el 42 y el reintegro correspondió al 0.

En esta ocasión, no han aparecido acertantes de primera categoría (6 aciertos), mientras que además del boleto tolosarra, otros tres acertantes de segunda categoría han sido validados en Ávila, Culleredo (A Coruña) y Móstoles (Madrid).

El sorteo, correspondiente a la jornada del viernes, forma parte de los habituales de Loterías y Apuestas del Estado.