Administración nº 2 de Tolosa, donde cayó el premio. Google maps

Lluvia de euros con la Bonoloto en Tolosa

El sorteo de este viernes ha dejado un boleto de segunda categoría premiado con 43.565 euros en la Administración nº 2 de la localidad guipuzcoana

Ander Artetxe

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:53

Comenta

El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer viernes, 10 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en Gipuzkoa. En ... concreto, en la localidad de Tolosa, donde un boleto sellado en la Administración de Lotería nº 2, situada en la Avenida Navarra, 14, ha resultado agraciado con 43.565 euros.

