La llegada del frío se nota en las mesas

Tras la Babarrun Azoka del fin de semana pasado, en la que la fiesta en torno a la alubia fue redonda, el mercado vuelve a su ritmo habitual y se prepara para afrontar el último mes del año. Felicitar desde estas líneas a Alberto Labaka, ganador un año más del mejor celemín, y garantía como tantos otros de la conservación y guarda de la alubia.

Ya estamos casi en diciembre, y con él, va a llegar el invierno. Ayer en las mesas vimos mucho producto, la mayoría ya de épocas frías. Hablamos de las famosas alubias, alubias blancas, baba txikis, coliflores, coles de Bruselas, berzas, romanescus, col Lombarda y brócolis, o las calabazas de distintas variedades que nos llevan acompañando todo el otoño. Destacan novedades como el cardo presente en la mesa de Imaz, o los habaneros que viene ofreciendo semana tras semana desde hace tres y que se vendieron todos para media mañana. Resulta interesante comprobar también la gran diversidad de variedades de calabazas que hay, y cómo son capaces de ofrecer recetas y sabores totalmente diversos según variedades.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Hongo 38 40

Trompeta 26

Gibelurdina 30

Senderuela 28

Ziza hori 26 28

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Queso fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Níspero 3

Membrillo 3

Matxakanas 8

Errezil sagarra 2 5

Jumbo sagarra 2 5

Star sagarra 1,5 4

Avellana 4 5

Pera 1,5 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate inv 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia pinta 14

Alubia Tolosa 18

Alubia 15

Guindillas Ibarra 12 14

Tomate c libre 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Esc c. ángel 1,2

Escarola lista 1,2 1,5

Hoja de roble 1 1,25

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1 1,25

La presencia de fruta es otra de las estrellas del otoño. Es la estación de la cosecha, y se nota cómo desde verano en nuestra comarca, comenzamos a disfrutar de las primeras variedades de manzana que irán cambiando hasta bien entrado el invierno. En estos momentos la lista de variedades es espectacular. Ya hay desde hace semanas errezil sagarras; a ellas se les suman las variedades venidas de fuera y perfectamente adaptadas a nuestra comarca. Caso de las Topak, las elstar o las jumbo. De las más de mil variedades de manzana autóctona, las de mesa como las distintas reinetas o la pelestrina se ven todas las semanas y suelen contar con gran cantidad de fieles clientes. Además de manzanas hay otras frutas y es ahora cuando podemos disfrutarlas en abundancia. Peras de distintas variedades, kiwis, nísperos y otras como el membrillo o las nueces y avellanas que llenan los puestos.

Uno de los campos en los que la cercanía del invierno está influyendo es el de las micológicas. Las nevadas y el frío de estos días en los montes ha detenido la producción de hongos, y se está notando en las mesas. El disponible viene de fuera, y todo parece indicar que hasta que no templen de nuevo las temperaturas allá por primavera no vamos a poder disfrutar de las setas en nuestra zona.