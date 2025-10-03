Kirolzer seguirá un año más en la gestión de las instalaciones deportivas

La empresa de prestación de servicios deportivo Kirolzer continuará un año más en la gestión de las instalaciones deportivas de Tolosa. Así lo ratificó ... el Pleno en la sesión ordinaria de septiembre, cumpliendo con lo establecido hace un año, en octubre de 2024, cuando la compañía tomó el relevo de BPXport. Se abrió un periodo de transición que continuará con la misma adjudicataria del contrato, al menos hasta el 30 de septiembre de 2026. Pasado ese plazo, regirá el nuevo contrato de gestión deportiva, que será bajo la dirección de la futura empresa adjudicataria, pudiendo Kirolzer repetir en el papel, aunque con la cuestión de qué modelo regirá, todavía por definir y determinar.

El acuerdo con la actual adjudicataria tenía una vigencia de un año, con opción a un segundo y que se cumplirá tras los votos favorables de EH Bildu y la abstención de la oposición, formada por EAJ-PNV y PSE-EE. Incluye la gestión del polideportivo Usabal, los frontones Uzturpe y Beotibar, y el estadio de Berazubi, sin la necesidad del pago de un canon anual al Ayuntamiento y recayendo la obligación de las inversiones sobre el ente municipal.

Como expuso el alcalde y concejal de Deportes, Andu Martínez de Rituerto, en la sesión del pasado jueves, se llevó ante el pleno el dictamen para la prórroga del contrato con Kirolzer, que cuenta con el visto bueno favorable del personal técnico del departamento de Deportes, tal y como certifica en el informe realizado en julio. Asimismo, el equipo de gobierno buscó la aprobación del Pleno teniendo en cuenta que los datos tanto del año actual como de los meses siguientes serán necesarios para la próxima licitación.

El Ayuntamiento ofrecerá información sobre el análisis del modelo actual de gestión una vez cuente con los datos económicosVillanueva requirió una «reflexión» entre ambos modelos, antes de que «en tres meses» se prepare la próxima licitación

Falta de análisis

Para la aprobación de este punto se contó con un pequeño debate. El portavoz jeltzale, Xarles Iturbe, requirió saber cuáles son las conclusiones del análisis «profundo» que el equipo de gobierno iba a llevar a cabo, hace ya un año, acerca del modelo de gestión de las instalaciones deportivas, asunto del que «no tenemos conocimiento, siquiera de si se ha puesto en marcha». Además, recordó que el final del contrato con BPXport «tuvo muchas preguntas todavía no respondidas», como son las auditorías reclamadas a la empresa, que «todavía no se han recibido», y aclarar la cuantía económica de las inversiones realizadas, que «aún no se han esclarecido».

Iturbe también aprovechó su intervención para plantear una reflexión sobre el actual modelo de gestión deportiva, que «no genera ganancias al Ayuntamiento y pone la carga de la gestión y materialización de inversiones» sobre el órgano municipal, y que en definitiva, «a pesar de los matices, el servicio anterior y el actual no son muy diferentes». Por lo que el portavoz pidió que el gobierno «haga un análisis económico comparando ambos modelos de gestión, y que en consecuencia tome las decisiones pertinentes».

Al hilo de la propuesta, y defendiendo el modelo que imperó durante los últimos 17 años, se sumó el socialista Jose Mari Villanueva, abierto a participar en la reflexión y preguntándose cuándo se realizará, ya que «en tres meses se tendrá que comenzar a preparar la siguiente licitación».

El alcalde volvió a tomar la palabra para responder a los concejales, asegurando que ofrecerán la información requerida una vez que toda la documentación requerida a BPXport llegue y los departamentos hagan su análisis. Aseguró que las inversiones pendientes están realizadas, y que faltan unos datos de la auditoría llevada a cabo. En cambio, sobre el análisis de la gestión actual, están a la espera de los datos económicos y se analizarán a partir de entonces. Con ello, esperan saber qué consecuencias económicas tendrá o habrá tenido este contrato de gestión de las instalaciones deportivas.

Martínez de Rituerto aseguró además que la próxima licitación deberá estar publicada «para el mes de enero», e insistió en que cuando se tengan todos los datos económicos del actual modelo, se compartirán tanto con la ciudadanía como con la oposición.

«Publificarlo es casi imposible»

Antes de entrar en votación, Xarles Iturbe ahondó en las palabras emitidas por el equipo de gobierno durante los debates plenarios, en los que la concesión de la gestión de las instalaciones deportivas quedaba «menospreciado» a favor de un modelo público, según consideraba el jeltzale. Por ello, criticaba la defensa de ciertos ideales cuando la realidad «choca con el relato», poniendo como ejemplo que no se haya publificado el servicio deportivo, la OTA, el autobús urbano Hiribusa o el servicio de ayuda a domicilio.

El alcalde defendió que en la medida de lo posible la Administración «debe dar sus servicios bajo sus propios medios», aunque admitió que en la actualidad, «con las rígidas normas» establecidas, no es posible «por los tiempos, trámites y obligaciones» que tiene que enfrentar un Ayuntamiento frente a la «libertad» de una empresa privada. «Tener una gestión directa desde lo público complica sobremanera los procesos de gestión. Se hace complicado compatibilizar la gestión como lo haría una privada; con estas condiciones es casi imposible».

Con todo, el contrato con la empresa Kirolzer, actual adjudicataria, se amplió por un año más por mayoría simple, y será el análisis con los datos económicos el que dé luz al modelo que a partir de octubre de 2026 servirá para la gestión de las instalaciones deportivas de Tolosa.