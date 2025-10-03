Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El polideportivo Usaba se mantiene en este periodo de transición con la gestión a cargo de la empresa Kirolzer. IÑIGO ROYO

Tolosa

Kirolzer seguirá un año más en la gestión de las instalaciones deportivas

El Pleno aprobó por mayoría la prórroga del contrato, con vistas a definir la nueva licitación que deberá publicarse sobre enero

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

Comenta

La empresa de prestación de servicios deportivo Kirolzer continuará un año más en la gestión de las instalaciones deportivas de Tolosa. Así lo ratificó ... el Pleno en la sesión ordinaria de septiembre, cumpliendo con lo establecido hace un año, en octubre de 2024, cuando la compañía tomó el relevo de BPXport. Se abrió un periodo de transición que continuará con la misma adjudicataria del contrato, al menos hasta el 30 de septiembre de 2026. Pasado ese plazo, regirá el nuevo contrato de gestión deportiva, que será bajo la dirección de la futura empresa adjudicataria, pudiendo Kirolzer repetir en el papel, aunque con la cuestión de qué modelo regirá, todavía por definir y determinar.

