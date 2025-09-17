Karlos Linazasoro, Premio Kutxa Fundazioa Irun en la modalidad de poesía

El escritor tolosarra Karlos Linazasoro fue galardonado el pasado sábado con el Premio Kutxa Fundazioa Irun, un certamen que se ha consolidado en el ... territorio y en Euskadi como referencia para reconocer los trabajos literarios escritos tanto en euskera como en castellano. Ha recibido el premio de poesía en euskera, con la obra que lleva por título 'Bazter utzietan'.

Licenciado en Filología Vasca, es autor de numerosos trabajos, superando la media centena, en diferentes géneros literarios, como el teatro, relato breve, microcuentos, novelas, poesía y aforismos, literatura infantil y juvenil. Durante los últimos años no ha parado de crear y tras 'Ez naiz ondo akordatzen', novela de ficción basada en su propia vida y publicada el pasado año, en octubre de este año llevará a las librerías 'Düsseldorfeko txibatoa', con la editorial Erein.

Felipe Juaristi, Beatriz Chivite y Jon Gerediaga, ganador en la modalidad en 2023, han formado el jurado que ha obsequiado a Linazasoro con 15.000 euros en metálico, el trofeo y la publicación de su obra con la editorial Elkar. De esta forma, se ha convertido en uno de tantos autores en repetir premio, además en la misma categoría. La primera vez que fue galardonado con el Premio Kutxa Fundazioa Irun fue en 1992, con el recopilatorio de poemas 'Apunte eta ahanzturak', editado al año siguiente.

Ha sido el único de los listados en el acto de la capital del Bidasoa que ha vuelto a ser galardonado. El palmarés se completa con la madrileña Marina Casado por 'Un mar que nadie mira' en la categoría de poesía en castellano, el onubense Mario Marín con 'CMYK' como novela en castellano, la andoaindarra Garazi Kamio por 'Moebiusen ertzak', premio a la novela en euskera, con mención especial del jurado a 'Bidaiak, laztanak eta orbainak' del urnietarra Txema García-Viana. En la categoría en el que el tolosarra ha sobresalido también se ha concedido una mención especial por parte del jurado, que ha recaído en 'Oren hilak', de la azkoitiarra Maite López Las Heras. Así, cuatro de los seis premios repartidos se han quedado en Gipuzkoa, lo que evidencia el alto nivel en la literatura del territorio, tanto en verso como en prosa.

Compromiso con la literatura

El acto de proclamación de la cuadragésima sexta edición de los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun se llevó a cabo en el ayuntamiento de Irun, repartiendo un total de 70.000 euros en premios. Contó con la presencia e intervención de Cristina Laborda, alcaldesa de la ciudad, y el director general de la fundación bancaria, Ander Aizpurua.

«El compromiso con la literatura y con toda la cadena de valor del libro sigue siendo parte de nuestra esencia», aseguran desde Kutxa Fundazioa. Estos premios «cuentan con una larga trayectoria, en la que han ido evolucionando y adaptándose a la sociedad y a las tendencias literarias de cada época», destacan desde la entidad.