Tolosa«Ha sido, junto al primero, el mejor año que he tenido como entrenador»
Ramón Erostarbe Entrenador del TAK-Oria
Tolosa
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13
Casi tres décadas lleva Ramón Erostarbe (Pasaia, 1966) unido al remo. Dejó de comandar la trainera de San Pedro y puso sus esfuerzos en ... transmitir su conocimiento y experiencia como remero y patrón a las nuevas generaciones, masculinas y femeninas. Tras la salida de Patxi Francés al Orio Orialki en 2021, del que era su segundo, Erostarbe dio el paso y tomó las riendas del bote de Tolosaldea, recién ascendido a la Liga Euskotren. El reto era máximo, pero estaba convencido del potencial. Ya lo aseguraba por entonces: «En dos o tres años Tolosaldea puede hacer algo grande». Dicho y hecho.
En 2025, el preparador ha firmado un cuarto verano histórico junto a sus remeras, con dos banderas –Fabrika (Donostia) y Getaria– y un Campeonato de Euskadi, la primera vez que el club obtiene estos premios. Desde la costa napolitana, en unas merecidas vacaciones, Erostarbe valora una temporada de ensueño.
–¿Contento con la temporada?
–Sí, muy contento. Cómo empezamos la temporada y cómo hemos acabado, contentísimo. El objetivo se ha cumplido de sobra.
–Antes de que comenzara dijo a este periódico que sería una liga muy divertida. ¿Lo ha pasado bien?
–Sí, me lo he pasado muy bien. He disfrutado desde el principio. Hemos estado arriba en las regatas, no hemos bajado nunca de la tanda de honor. Los entrenamientos, el ambiente y las regatas también han sido muy buenas.
–Hablando de la embarcación, se nota una mejora sustancial en los tiempos obtenidos. ¿Cuál ha sido la clave?
–En el bloque que hemos confeccionado, también la gente que se ha incorporado y el invierno tan duro que hemos hecho. Quieras o no se ha notado. Y por supuesto el verano, que también ha sido bueno.
–¿Han condicionado las incorporaciones de Nerea Pérez y Nagore Osoro como patronas?
–Bueno, ha sido todo el conjunto. Al final tener una buena patrona te da muchas facilidades. Puedes remar mucho mejor, no tienes que ir pensando en nada, solo en darle al remo... Las dos han estado estupendas y ha sido una gozada remar con ellas.
–La trainera ha conseguido bogar incluso en condiciones que no le favorecen, con la marea tranquila. Que el peor puesto haya sido el cuarto lo evidencia.
–Sí. Hemos remado tanto en bare como con la mar. Se dice mucho de que bogábamos mejor en la mar y con oleaje y es normal. Somos un bote muy ligero y en mar es donde mejor nos defendemos. Hay otras embarcaciones que tienen mucha más fuerza, y aunque se diga que no reman en mar no es verdad. Nosotras en mar tenemos más facilidades para poder ganarles, eso está claro. En bare son mucho más fuertes, no significa que no anden en mar, lo que pasa que en vatios son superiores a todas las embarcaciones. Entonces la única forma mejor para poder ganarles es teniendo un poco más de mar, nada más.
–(...)
–En cuanto a los tiempos, hemos subido mucho las ocho embarcaciones. Han sido unos tiempos muy buenos respecto al año pasado. Entre la primera y la octava había solo medio minuto de diferencia, mientras que el año pasado había bastante más. Y eso se ha notado en la competitividad, ha habido mucha más competencia y eso te empujaba a ser mucho más rápido. Se ha podido ver en las regatas, en la mar concretamente. No es que haya habido mala mar, hemos hecho muchas regatas en buenas condiciones para remar y eso se ha notado.
–Ha habido un salto enorme en los resultados, y además se ha premiado con dos banderas en esta temporada. Por primera vez, dos banderas...
–Sí, ha sido una temporada muy buena, muy positiva e histórica. En la liga hemos conseguido dos banderas, a lo que también hay que añadir que hemos quedado campeonas de Euskadi, que eso también es mucho. Ha sido la primera vez que el club queda campeón, además. Y ganando esas banderas ha sido un exitazo.
–Qué premio cerrar la Liga Euskotren celebrando desde el balcón consistorial la Ikurriña de Getaria, ¿verdad?
–Fue una gozada y aparte celebrando el segundo puesto logrado, que le quitamos a Orio gracias a esta bandera conseguida, que también hay que destacarlo. Y el segundo puesto en la Bandera de la Concha, mejorando los resultados de los años anteriores. No hay palabras para describir la temporada. Quedar segundas detrás de un bote como el de Donostia Arraun Lagunak, cuando en estos momentos ganarles es complicado... Intentaremos competir otra vez con ellas la temporada que viene.
–Ya que ha mencionado a la 'Lugañene', sigue siendo un hueso duro de roer.
–Donostia Arraun Lagunak es una selección de remeras. Si ves la plantilla que tiene, en cuanto a canteranas en toda la temporada solo alinea a tres o cuatro, el resto son fichajes. Son traídas por nombre y porque son muy fuertes, con muchos años a sus espaldas bogando, y eso se nota. Es una selección a todas luces. Nosotras somos un bote de cantera, en todas las regatas hemos sacado un mínimo de nueve o diez canteranas. Eso, con los resultados que hemos conseguido, también hay que destacarlo.
–A pesar de ello, de dieciséis regatas, dos han recaído en vosotras y otras dos para Orio. El resto, para Donostia Arraun Lagunak. Sigue siendo alto, pero esa imbatibilidad va descendiendo.
–Está claro, también los demás botes hemos subido un poquito el nivel y eso se nota. Es algo bueno para el remo, sobre todo cuando en estos años Arraun Lagunak tenía una hegemonía total. El año pasado ganó todas las regatas menos una, se la arrebatamos nosotras en la segunda jornada de Zarautz. Este año entre Orio y nosotras hemos conseguido quitarles cuatro banderas, además del Campeonato de Euskadi. Todo ello significa mucho.
–Subcampeonas en la Liga Euskotren y subcampeonas en la Bandera de la Concha, más el Campeonato de Euskadi en pretemporada. ¿Es el mejor año que ha vivido como entrenador?
–Sin duda ha sido el mejor año que he tenido. Hemos conseguido las dos banderas, algo histórico, pero también el primer año fue muy especial para mí, muy bonito. Conseguimos mantenernos en la Liga Euskotren en el play-off. Luego sucedió que ocho remeras dejaron el club y fue muy duro, pero me lo pasé muy bien, disfruté mucho y también fue un año muy bonito.
–¿Ya tiene en mente qué desea para la siguiente campaña?
–Pues que por lo menos sea como esta temporada, pero mejor. Que consigamos alguna bandera, que podamos estar cerca de Donostia Arraun Lagunak, dar un pasito un poquito más adelante y que el bloque actual se mantenga, que siga la mayoría de ellas.
–Por otro lado, hoy vuelve la regata de bateles intersociedades al Oria. ¿Qué opina del evento?
–Es algo bonito que la gente del pueblo quiera salir en bateles y quiera probar, aunque sé que es en cuadrillas. Si con esta regata conseguimos que tres, cuatro o cinco chicos y chicas se apunten al club, sería un exitazo total. Que les atraiga lo que ven del deporte y que lo quieran probar también ellos.
