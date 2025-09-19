Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ramón Erostarbe y el bote femenino durante un entrenamiento de esta temporada en Pasaia. ARIZMENDI

Tolosa

«Ha sido, junto al primero, el mejor año que he tenido como entrenador»

Ramón Erostarbe Entrenador del TAK-Oria

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

Casi tres décadas lleva Ramón Erostarbe (Pasaia, 1966) unido al remo. Dejó de comandar la trainera de San Pedro y puso sus esfuerzos en ... transmitir su conocimiento y experiencia como remero y patrón a las nuevas generaciones, masculinas y femeninas. Tras la salida de Patxi Francés al Orio Orialki en 2021, del que era su segundo, Erostarbe dio el paso y tomó las riendas del bote de Tolosaldea, recién ascendido a la Liga Euskotren. El reto era máximo, pero estaba convencido del potencial. Ya lo aseguraba por entonces: «En dos o tres años Tolosaldea puede hacer algo grande». Dicho y hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ha sido, junto al primero, el mejor año que he tenido como entrenador»

«Ha sido, junto al primero, el mejor año que he tenido como entrenador»