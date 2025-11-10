Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Joseba Etxarri, Joseba Reguillaga, Unai Reguillaga y Unai Saralegi, durante el Mundial de París. JCT

Tolosa

Los Josebas y los Unais se quedan a las puertas del podio mundial

Las parejas del Judo Club Tolosa lograron un meritorio cuarto y quinto puesto, respectivamente, en el Campeonato Mundial de Katas de París

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

No pudo ser. Las parejas judokas Unai Saralegi y Unai Reguillaga, y Joseba Etxarri y Joseba Reguillaga no pudieron revalidar la medalla de plata ... lograda el año pasado en el Campeonato del Mundo de Katas, celebrado el pasado fin de semana en París. La capital francesa fue la sede del judo, donde se disputó tanto la mencionada modalidad, en la que se evalúa y se demuestra la técnica en diferentes proyecciones, la competición de combate de veteranos, en la que María Ongay, también del club tolosarra, se colgó un bronce en la categoría de menos de 57 kilos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Josebas y los Unais se quedan a las puertas del podio mundial

Los Josebas y los Unais se quedan a las puertas del podio mundial