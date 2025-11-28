Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Los Josebas y los Unais, a por el oro nacional en el Campeonato de España de Kata

K. I.

Tolosa.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Los judokas Joseba Reguillaga y Joseba Etxarri, y Unai Reguillaga y Unai Saralegi disputan mañana domingo el Campeonato de España de Kata en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, a partir de las 10.30 horas. El nage no kata volverá a ser la disciplina en la que ambas parejas sénior competirán por hacerse con el máximo premio. Los Unais buscarán mejorar la medalla de plata del año pasado, mientras que los Josebas, demostrar que la juventud es una virtud, como pudo verse en el Campeonato del Mundo, quedando cuartos por encima de sus compañeros del Judo Club Tolosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Josebas y los Unais, a por el oro nacional en el Campeonato de España de Kata