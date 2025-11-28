Los Josebas y los Unais, a por el oro nacional en el Campeonato de España de Kata

K. I. Tolosa. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Los judokas Joseba Reguillaga y Joseba Etxarri, y Unai Reguillaga y Unai Saralegi disputan mañana domingo el Campeonato de España de Kata en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, a partir de las 10.30 horas. El nage no kata volverá a ser la disciplina en la que ambas parejas sénior competirán por hacerse con el máximo premio. Los Unais buscarán mejorar la medalla de plata del año pasado, mientras que los Josebas, demostrar que la juventud es una virtud, como pudo verse en el Campeonato del Mundo, quedando cuartos por encima de sus compañeros del Judo Club Tolosa.