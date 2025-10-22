Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Domingo tolosarra en Viana. El coro parroquial llevó nuestras canciones y nuestro ambiente a la localidad navarra. Maite Crespillo

Tolosa

Un tesoro: el coro parroquial

De momento, las torcaces no pasan, onddos no salen. Tolosa, un pueblo que canta mucho y bien. Y una anécdota de... ¿Lazkao Txiki?

Javier Zurutuza

Tolosa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:08

Comenta

Aupa, ehiztariak. La vida, dicen, son impulsos, y el mío este año ha sido el de no cazar. Dos personas de mi mundo ... estarán felices. Una es Iñigo Royo, que en octubre me suele negar hasta el saludo. La otra persona será Xabi. Recuerdo un día que volvió de la ikastola, llegó al bar, abrió el frigorífico y vio una liebre. Me miró como nunca lo había hecho: «Aita, ¿qué te ha hecho este pobre animal?». Desde entonces no he tirado un tiro a ningún animal de cuatro patas. Pero a las palomas... caña. Si pudiera, sobre todo a esas que decoran mi terracita con sus excrementos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un tesoro: el coro parroquial

Un tesoro: el coro parroquial