'Iturralde', el corto de Jon Martija sobre la alubia, este miércoles en el Leidor

Documentales de calidad, con un marcado componente social y cultural, están completando la programación cinematográfica de Tolosa durante esta temporada. Se programan con una ... asiduidad mensual, los miércoles, con entrada y gratuita. La película elegida para este miércoles tiene sabor tolosarra. Se trata de ''Iturralde', de Jon Martija.

Es un documental más metáforico y poético que narrativo. Se centra en la plantación de la alubia y pretende transmitir la importancia del sector primario vasco. Muestra que la marca kilómetro 0 va más allá del marketing y que si no cuidamos al agro vasco perdemos también parte de nuestra identidad. Es un homenaje a una labor callada y dura. La recolección de la alubia es un proceso laborioso y sacrificado, y el documental plasma también la falta de relevo generacional. El objetivo de este corto es plasmar, de una manera poética, algo tan pegado a la tierra como es la vida en un caserío.

A pesar de su producción artesanal, rodada casi en su totalidad con un iPhone, 'Iturralde' ha sido distinguido con seis premios y ha participado en diez festivales de tres continentes en apenas tres meses de distribución. Tras el pase, se celebrará un coloquio con el director, el tolosarra Jon Martija, y el equipo artístico y técnico.

El corto parte de un hecho real ocurrido hace un siglo: el 16 de octubre de 1925, Nicasio Leunda, abuelo materno de Martija, falleció tras caer de un castaño. Desde ese suceso, la historia avanza a través de las dificultades que afronta la abuela materna, Leona Artola. La película entrelaza este pasado con la siembra de la última cosecha de alubia de Tolosa en el caserío familiar.

Una vez concluido el coloquio, los espectadores tendrán la oportunida de ver el documental 'Wilding', que cuenta la historia de una joven pareja que apuesta por la naturaleza para el futuro de una finca de cuatrocientos años de antigüedad.