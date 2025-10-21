Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El autor, Jon Martija, en un fotograma del documental. J.M.

Tolosa

'Iturralde', el corto de Jon Martija sobre la alubia, este miércoles en el Leidor

Un trabajo que ha recibido varios premios y que es un homenaje poético a la vida del caserío y a la dura labor de la recolección

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Martes, 21 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Documentales de calidad, con un marcado componente social y cultural, están completando la programación cinematográfica de Tolosa durante esta temporada. Se programan con una ... asiduidad mensual, los miércoles, con entrada y gratuita. La película elegida para este miércoles tiene sabor tolosarra. Se trata de ''Iturralde', de Jon Martija.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Iturralde', el corto de Jon Martija sobre la alubia, este miércoles en el Leidor

&#039;Iturralde&#039;, el corto de Jon Martija sobre la alubia, este miércoles en el Leidor