Un momento del encuentro ante el Baskonia. MIKEL DE LAS HERAS

Iruki Take jugará en Bilbao mañana reforzado tras la exhibición de Usabal

Tras jugar su mejor partido de la temporada, los tolosarras quieren seguir soñando

JUANMA GOÑI

tolosa.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

Tras jugar el mejor partido de la temporada ante Baskonia (87-76), Iruki Take viaja con la moral alta para enfrentarse mañana sábado en Bilbao al Deusto Loyola, un rival que empezó bien, pero que ahora mismo no atraviesa su mejor racha. De todas maneras, el entrenador Goar aventura un partido complicadísimo, en una «cancha pequeña, fría, en la que el visitante nunca juega cómodo».

Los aficionados que llenaron Usabal nunca olvidarán el partidazo que vieron en la pasada jornada. Iruki Take doblegó a todo un Baskonia, y lo hizo con total merecimiento. «Estoy orgullosísimo de mis jugadores, jugamos el mejor encuentro de la temporada y esta vez no fuimos irregulares como estaba siendo habitual», expone el 'coach' urdiña.

La primera parte fue excelsa por parte de los dos equipos (54-49). Con velocidad y acierto en los triples, los aficionados vieron un baloncesto de alto nivel. Tras ajustar en defensa, el conjunto tolosarra supo controlar mejor el ataque basconista y no flaqueó en el suyo. De ahí esa victoria clara por once puntos.

«Es una victoria que nos da licencia para soñar, fue un espectáculo», asegura Goar. El objetivo del club es muy ambicioso: quedar entre los cuatro primeros y disputar el playoff de ascenso. Quedan tres partidos antes del parón navideño. Tras la visita a Bilbao, Iruki Take recibirá el día 13 al intratable líder Zorno-tza, que no conoce la derrota y cuenta con un 'plantillón' diseñado para subir. Después, antes de las vacaciones, le aguarda un nuevo encuentro en Usabal, ante el Ardoi. El entrenador confía en recuperar a Ander Gordillo, un jugador importante para encarar este calendario tan interesante antes del parón.

