Iruki Take entra en la hora de la verdad recibiendo esta tarde al Baskonia Los jugadores de Goar Artetxe afrontarán un duelo complicado y clave para el cierre de año en Usabal (18.00) frente al segundo clasificado

Es la hora de la verdad para el Iruki Take. El equipo tolosarra tiene ante sí fechas muy importantes para decidir su posición en la clasificación antes de comerse las uvas, y hoy a las 18.00 horas en Usabal tendrá el primero de esos duelos cruciales para el cumplimiento de sus objetivos. Recibirá al Baskonia, segundo clasificado actualmente, que solo ha perdido un partido en lo que va de campaña. Solo el Óbila, por el momento, ha logrado aplacar a los gasteiztarras. Los jugadores de Goar Artetxe quieren unirse a este club selecto, lo que les daría una mayor garantía y confianza para superar las jornadas de cara al final de año. Los tolosarras son cuartos con 14 puntos, los mismos que los abulenses, terceros, y uno menos que el Baskonia.

Para poder sumar una nueva victoria, el Take deberá imprimir su buen juego y dominar la cancha, y para ello la presencia de su público será clave. Los vitorianos han sido su rival directo hasta la pasada jornada, cuando «una mala segunda parte» arrebató los puntos a los tolosarras contra el Ulacia Zarautz (68-67). Incluso teniendo la posesión y el tiro final para ganar, la pelota no entró y se consumó una derrota «merecida», en palabras del técnico, Goar Artetxe. Para quitarse el «mal sabor de boca» de lo ocurrido la semana pasada y revertir la situación con dos puntos importantes frente al Baskonia, el entrenador espera que la respuesta desde las gradas sea notoria, que «Usabal sea nuestra».

Para este «duelo por todo lo alto», los locales seguirán sin poder contar con Ander Gordillo, todavía recuperándose de la lesión que arrastra desde hace tres semanas. La plantilla joven no necesitará motivación para este encuentro, pues Artetxe sabe que con la visita que esperan, es motivo suficiente para enchufarse. El equipo está bien, aunque sin ese punto de regularidad, admite, que le hizo hacer historia en la campaña anterior, pero confía en que sus jugadores puedan vencer al Baskonia e iniciar este calendario más difícil en positivo, manteniéndose en la pelea por los puestos de play-off.

Los visitantes, filial del club en ACB, llega con un plantel de aúpa, digno de dar un partidazo esta tarde: el alero esloveno Stefan Joksimovic, dueño de 38 puntos, 7 rebotes y 4 robos contra el Ulacia ZKE, el pívot de 2,10 metros Juom Maker Bol, considerado como una de las perlas del Baskonia, o el escolta brasileño 'Pedrinho' Figueiredo, otro diamante de la cantera que quiere seguir los pasos de sus compatriotas Splitter, Rachel o Huertas. Con estos nombres, hay razones para acercarse a animar al Iruki Take.

De vencer, podrían escalar a la segunda posición, un buen punto de partida para ya el próximo mes de diciembre medirse al Loiola Indautxu en Bilbao, y recibir en Usabal al imparable Zornotza, líder, y al equipo revelación, Ardoi.