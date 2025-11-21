Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La victoria ante Filipenses de Palencia fue muy trabajada pero los puntos se quedaron en casa. Mikel de las Heras
Tolosa

Iruki Take afronta el derbi en Zarautz con optimismo tras no fallar ante Palencia

«Ganar a Ulacia será muy difícil pero soy optimista porque tenemos margen de mejora», asegura el entrenador Artetxe

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:56

El Iruki Take lleva una temporada de ensueño, pero ahora le llega la verdadera prueba de fuego para certificar este gran inicio liguero y poder ... aspirar a entrar en el 'playoff' y luchar por el ascenso de categoría. Porque, tras la difícil salida de mañana a Zarautz, recibirá en casa al Baskonia, su rival más directo en estos momentos, con el que está empatado en la segunda plaza, y luego se enfrentará al intratable líder Zornotza, que no ha perdido aún y tiene una plantilla espectacular, diseñada para retornar a la categoría que perdió.

