Iruki Take afronta el derbi en Zarautz con optimismo tras no fallar ante Palencia

El Iruki Take lleva una temporada de ensueño, pero ahora le llega la verdadera prueba de fuego para certificar este gran inicio liguero y poder ... aspirar a entrar en el 'playoff' y luchar por el ascenso de categoría. Porque, tras la difícil salida de mañana a Zarautz, recibirá en casa al Baskonia, su rival más directo en estos momentos, con el que está empatado en la segunda plaza, y luego se enfrentará al intratable líder Zornotza, que no ha perdido aún y tiene una plantilla espectacular, diseñada para retornar a la categoría que perdió.

Iruki Take no podía fallar en Usabal ante el colista Filipenses de Palencia, y no lo hizo (83-77), aunque el partido fue realmente difícil. El conjunto tolosarra tuvo que hace frente al choque con dos bajas importantísimas, y con otros dos jugadores renqueantes, que habían pasado la semana con gripe.

Empezaron mal los locales (siete abajo en el primer cuarto), pero le dieron la vuelta para llegar tres arriba al descanso. Cimentaron la victoria en un magnífico tercer cuarto, donde ya alcanzaron una renta suficiente para que la reacción palentina en el último cuarto no hiciese peligrar la victoria.

«El balance hasta ahora es increíble, lo hubiéramos firmado todos a estas alturas, pero lo cierto es que no estamos todavía a nuestro mejor nivel», asegura el siempre exigente entrenador, Goar Artetxe.

¿Qué le falta al equipo para ser todavía más solvente? Goar considera que aún no han adquirido la regularidad del año pasado, ni tampoco el ritmo de juego. «No estamos a nuestro mejor nivel todavía, por eso soy optimista, porque pienso que tenemos aún margen de mejora».

Mañana, domingo, en Zarautz, Iruki Take se enfrentará al Ulacia (18.30), un viejo conocido, un amigo rival pero al que hay que ganar. Y Artetxe califica el choque como «muy difícil». «Ellos tienen que hacerse fuertes en casa para salir de la zona más baja y estoy seguro de que van a salir a muerte». El coach tolosarra espera recuperar a algunos jugadores que estaban tocados para afrontar el partido con mayores garantías de éxito.

Ulacia es un rival duro y correoso. Una de las claves, en opinión de Goar, es acertar con el rebote y tratar de imponer un ritmo alto de partido. «Va a ser muy complicado. Ganar en Zarautz sería increíble. Recibiríamos la próxima semana al Baskonia en Usabal por delante de ellos y sería un partido trepidante. Soy optimista, pero también consciente de la dificultad que va a tener el encuentro de mañana», concluye.