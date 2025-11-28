Inaugurado oficialmente el nuevo instituto Orixe de Tolosa El departamento de Educación ha invertido más de 14 millones y la consejera Begoña Pedrosa, ha destacado la apuesta de su departamento por «la modernización, la educación pública y el fomento de la convivencia»

Juanma Goñi Sagarzazu Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:44

La Consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha inaugurado esta mañana del viernes, 28 de noviembre, el nuevo instituto público Orixe de Tolosa, un edificio escolar moderno en su estructura exterior y en su concepción educativa. El ejecutivo autonómico ha invertido más de 14 millones de euros para las obras de derribo del anterior colegio, y la materialización del nuevo edificio.

«Es un día para celebrar. Hoy festejamos la inauguración institucional, pero tenemos que aprovechar todos los días este espacio nuevo que nos invita a abrir una etapa nueva», ha asegurado la consejera tras la visita a las diferentes dependencias del edificio. «Ha sido una historia larga felizmente culminada. Hemos escuchado las necesidades que nos han planteado para materializar un instituto que quiere fomentar la convivencia y que refuerza la apuesta de nuestro departamento por potenciar la educación pública», ha añadido. «Es una implicación decidida por la calidad y la modernización, es un espacio para soñar y que está lleno de 'alma' en las aulas, tal y como se percibe cuando se visita el colegio», ha enfatizado también la consejera.

«Vamos a iniciar una nueva etapa, en muchos sentidos. Justo cuando acabamos de celebrar el 50 aniversario de Orixe», ha asegurado la directora del instituto, Itziar Errasti, quien agradecía la paciencia de profesores y alumnos, así como la colaboración de otros centros que han prestado sus espacios mientras han durado las obras. Porque los últimos años han sido complicados para este centro escolar, que ha estado dispersado en cinco edificios, en módulos prefabricados, en el edificio Gorosabel y en espacios pertenecientes a otros colegios. «Su apoyo y colaboración han sido vitales para que pudiéramos mantener la calidad de nuestra enseñanza y la atención humana que se merece nuestro alumnado», ha destacado Errasti.

Ampliar La consejera Pedrosa, en su visita al instituto Orixe de Tolosa J. G.

El nuevo edificio de ESO, construido tras el derribo del inmueble anterior entre noviembre de 2022 y julio de 2025, ofrece aulas de Secundaria, laboratorios, aulas de tecnología, informática, música y plástica, biblioteca, espacios de desdoble, gimnasio, pista deportiva cubierta y patios exteriores. Todos estos espacios se han configurado como entornos luminosos, confortables y flexibles, concebidos para favorecer el trabajo colaborativo y una experiencia educativa más motivadora para el alumnado. El centro mantiene el histórico edificio Gorosabel, destinado a Bachillerato y conectado al nuevo volumen mediante una pasarela cubierta que asegura recorridos cómodos y seguros entre ambos espacios.

Entre los elementos más singulares del nuevo edificio destaca el graderío tipo anfiteatro situado en el hall principal, que se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad educativa. Este espacio permite acoger reuniones, presentaciones, proyecciones y actividades abiertas al alumnado y se utiliza también para impartir algunas dinámicas de clase, para la lectura y para actividades educativas que se realizan fuera del aula, aprovechando su versatilidad. En palabras de la consejera, «este graderío no es solo un recurso arquitectónico bonito; simboliza la manera en que se ha pensado este edificio: al servicio de la vida cotidiana del centro y de su comunidad educativa».

El moderno edificio cuenta, asimismo, con dos nuevos espacios para la transformación pedagógica, las llamadas aulas IkasLab. Son espacios amplios organizados para comunicar, crear, investigar y pensar, adecuados para el desarrollo de proyectos y situaciones de aprendizaje. Otro espacio que contribuirá y facilitará la consecución de los objetivos del proyecto educativo y de los programas de enseñanza del centro es la biblioteca. Es uno de los lugares principales del instituto, y se sitúa a la entrada de éste.

El nuevo Orixe es un edificio innovador en el diseño; amable, amplio y con mucha luz. Por eso la dirección de instituto quiere aprovechar estas cualidades para crear un clima agradable, donde toda la comunidad educativa se sienta segura y cómoda. El edificio cuenta con muchos espacios comunes y abiertos que ayudarán «a crear sensación de bienestar, invitar a la calma y, con ello, al respeto entre todos y todas», ha asegurado la directora. Dispone de dos zonas de patio, diferenciadas. Los pasillos amplios facilitarán la circulación, evitando aglomeraciones, y con ello, los conflictos. Es un edificio accesible desde y hasta todos sus rincones.

La inauguración del nuevo Orixe constituye una mejora destacable para la comunidad educativa de Tolosa y un ejemplo del rumbo que marca Hezkuntza Eraiki 2030 en el conjunto del sistema educativo vasco, según ha expresado la consejera. Esta estrategia de modernización y renovación de las infraestructuras coloca los espacios escolares «al servicio de la experiencia educativa, de la equidad y del bienestar», ha recordado Pedrosa, quien ha subrayado que los centros educativos «son entornos que influyen en cómo vive el alumnado su día a día: cómo aprende, cómo se relaciona y cómo se siente acompañado».