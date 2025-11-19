Harreragunea, una bienvenida integral

No es fácil dejar tu país en busca de una vida mejor. Con esta oficina queremos facilitar el camino a los recién llegados». Estas fueron ... las palabras del alcalde Andu Martínez de Rituerto, durante la presentación de Harreragunea, el Servicio Integral de Acogida de Tolosaldea puesto en marcha desde el departamento de Migración y Diversidad de Tolosaldea Garatzen.

La oficina, ubicada en la plaza Santa María –antigua oficina de turismo–, es la primera en la comarca con una perspectiva que incluye a los veintiocho municipios que integran Tolosaldea, que tendrá que hacer frente a las «diferentes realidades» que tiene cada uno, como apuntaba Ion Gambra, director general de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación. La sociedad es cada vez más diversa y es necesario «gestionar» esa diversidad para fomentar la convivencia entre autóctonos y migrantes extranjeros, por lo que las políticas de acogida son una ayuda necesaria en el «duro» proceso del cambio de vida.

El reto es «importante», y por ello todos los agentes implicados deberán «aprender y mejorar» para que la oficina sea «un complemento» adecuado a los recursos ya habilitados, además de «el primer punto de referencia» para quienes piensan establecerse en la comarca o lo acaban de hacer, o llevan varios años «pero no tuvieron la atención que merecían en su momento».

Reparando a los datos ofrecidos por Martínez de Rituerto, en los últimos cinco lustros, el número de migrantes ha aumentado. En 1998 era de tan solo el 0,5%, mientras que el dato del año pasado eleva considerablemente la cifra hasta el 12%. En otras palabras, uno de cada de diez personas habitantes en Tolosaldea son migrantes extranjeros. Por ello, y siguiendo el «compromiso social y político que deben ejercer también los entes municipales», desde Tolosaldea Garatzen se ha puesto en marcha esta oficina, una «nueva herramienta» para favorecer «una sociedad más cohesionada».

La oficina será itinerante: dará servicio en Tolosa de lunes a miércoles, los jueves en Amasa-Villabona y los viernes en Alegia

La oficina, dentro de su carácter descentralizado, ofrecerá ayuda en tres municipios, siendo uno de ellos Tolosa. De lunes a miércoles prestará servicio en la capital de la comarca, lunes y martes de 10.00 a 14.00 y los miércoles de 15.00 a 19.00 horas. En cambio, los jueves se trasladará a Amasa-Villabona, en el ayuntamiento, de 10.00 a 14.00, y los viernes en Alegia, también en el ayuntamiento y con el mismo horario. Para poder ofrecer la mejor atención será necesario concertar cita previa llamando al 747 417 255 o escribiendo a harreragunea@tolosaldea.eus.

Trabajo de coordinación

Harreragunea es el resultado del trabajo conjunto de los diferentes recursos destinados a la acogida e integración de personas migrantes. El diagnóstico llevado a cabo en 2022, para analizar y conocer la realidad de las personas migrantes en Tolosaldea, concluyó, compartido por el Ayuntamiento, la necesidad de establecer un protocolo de acogida. Tras el trabajo entre asociaciones y organismos municipales, territoriales y autonómicos, detalló la responsable de Migración y Diversidad deTolosaldea Garatzen, Amaia Iturri, se han revisado las guías para renovarlas y generar una interactiva, propia de la comarca

A través de la oficina se informará, orientará y derivará a personas extranjeras recién llegadas a Tolosaldea o que piensen en migrar a la comarca. Estén empadronados o no, o si han acudido a los servicios sociales, serán aconsejados de los recursos existentes en Tolosaldea. Las labores estarán enfocadas en servicios de salud, asesoramiento jurídico en extranjería, servicios sociales e inclusión, empleo y formación, educación, aprendizaje del idioma, servicios y puntos de encuentro de la Casa de las Mujeres de Tolosaldea y entidades sociales. También se impulsarán, en cada municipio, sesiones de acogida para estas personas.

Iturri añadió que Harreragunea estará dando sus primeros pasos y que se evaluarán los resultados de estos primeros meses con el fin de dar un servicio digno, por lo que se ha habilitado una coordinación interna para favorecer la cohesión y la mejora constante.

La técnica encargada del Servicio Integral de Acogida de Tolosaldea será Izar Iriarte, de la cooperativa Peñascal. Sin embargo, cabe recordar que la acogida, integración e inclusión de las personas migrantes es una función también de la ciudadanía, no solo responsabilidad de las instituciones, como indicó Gambra durante la presentación: «Es una función de todos que se sientan parte, porque son uno más en nuestra sociedad».