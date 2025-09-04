Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantilla del primer equipo del Tolosa CF para la temporada 2025/2026 posando sobre el césped de Berazubi. K.I.

Tolosa

Un grupo urdiña compacto y con los pies en la tierra

El amistoso de hoy contra el Orioko cierra la pretemporada en la que el División de Honor Regional ha hecho gala de su candidatura al ascenso

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

Una plantilla de la casa y compacta. Valiente, intensa y agresiva, pero con los pies en la tierra. Así se define el primer equipo ... urdiña en División de Honor Regional que hoy vivirá su último amistoso en esta pretemporada. Lo hará frente al Orioko en Mendibeltz, de su misma categoría, antes de comenzar con la liga el próximo fin de semana frente al siempre correoso CD Urki, en Unbe inferior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un grupo urdiña compacto y con los pies en la tierra

Un grupo urdiña compacto y con los pies en la tierra