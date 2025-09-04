Un grupo urdiña compacto y con los pies en la tierra

Una plantilla de la casa y compacta. Valiente, intensa y agresiva, pero con los pies en la tierra. Así se define el primer equipo ... urdiña en División de Honor Regional que hoy vivirá su último amistoso en esta pretemporada. Lo hará frente al Orioko en Mendibeltz, de su misma categoría, antes de comenzar con la liga el próximo fin de semana frente al siempre correoso CD Urki, en Unbe inferior.

Este Tolosa CF de gran ambición pero en consonancia con la filosofía del partido a partido está dirigido por Josu Ibarbia, técnico de un pasado ejemplar sobre el terreno de juego. Del Tolosa CF dio el salto en edad juvenil a la Real Sociedad, llegando al Sanse y siendo cedido en el Real Unión. Posteriormente continuó su carrera en Melilla, Amorebieta, Arenas de Getxo, Portugalete, Lagun Onak y el Tindastóll islandés.

Un recorrido envidiable y un entrenador joven que podrá transmitir su experiencia y vivencias a una plantilla deseosa de aprender. Con la confianza de la dirección deportiva del club urdiña, refrendada por su trabajo con las categorías inferiores, Ibarbia ha dado el salto al primer equipo y se estrenará en División de Honor Regional desde el banquillo. El martes se realizó la presentación oficial de la plantilla.

«Creo firmemente en la plantilla y en cada jugador. Estoy confiado y seguro; tenemos un nivel alto», asegura Josu Ibarbia

«Durante estas semanas he visto muy bien al equipo, con ganas y animado. Se nota la ilusión y motivación que hay para comenzar la temporada. Están entrenando y jugando bien, con una alta carga de trabajo pero con buenas sensaciones», destacaba el ibartarra en Berazubi. Una realidad que confirman los resultados; son invictos: victorias contra Añorga (1-4), Lagun Onak (2-1) y Hernani (3-1) y empate ante el Oiartzun (1-1).

«Ahora mismo lo importante es el trabajo diario, de lunes a viernes, y aplicarlo el fin de semana. El nivel de los entrenamientos y los partidos me está gustando, y el equipo está respondiendo a la perfección. Habrá que ver cómo competimos, pero creo firmemente en la plantilla y en cada jugador. En ese aspecto estoy confiado y seguro; tenemos un nivel alto», señalaba el técnico urdiña.

Las sensaciones desde el vestuario también son de ilusión y ganas ante esta temporada. El capitán Josu Quinquilla, 'Kinki', así lo hizo ver. Explicaba que la plantilla ya estaba motivada para arrancar la pretemporada con el anuncio del proyecto de Josu Ibarbia y las nuevas incorporaciones, y asegura que se ha logrado una «cohesión y buen ambiente muy positivo» desde el principio, que también se traslada en la mejoría en las sesiones y en pulir asperezas en el proceso de conocerse sobre el verde. «Lo importante es comenzar la liga con buen pie, en buena posición. Le damos importancia al día a día y, a partir de ahí, queremos mantener el nivel. Cogemos con ganas el último reto contra Orioko. Si lo hacemos como hasta ahora irá genial», aseguraba 'Kinki'.

Pero, ¿la plantilla sueña con ascender? «Siempre hay ilusión, pero vamos a ir partido a partido, logrando el máximo de puntos posibles en cada encuentro. Con eso como base, ya veremos», indicaba el capitán. Ibarbia al respecto apuntaba que subir a Tercera RFEF «es posible, pero vamos con los pies en la tierra, respetando a cada rival. Sabemos que el contrario también juega y que hay mil condicionantes, pero nosotros haremos lo nuestro y veremos dónde nos deja eso».

Si el equipo traslada la filosofía predicada por Ibarbia en los noventa minutos, la candidatura al ascenso presentada en esta pretemporada les colocará como los lobos con piel de cordero de la liga.