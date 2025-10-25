Goxua, una feria muy especial

Los aromas de la manzana, de la canela, del azúcar, del caramelo y de la miel se extendieron por la plaza del Triángulo desde primera ... hora de la mañana, en una de las ferias extraordinarias más celebradas. La feria Goxua goza desde hace muchos años, ya son treinta, de gran aceptación y acogida entre los tolosarras y foráneos.

Ayer había muchas caras conocidas degustando delicias y a su vez, mucho acento diferente. La propuesta convocada por el Ayuntamiento en la plaza del triángulo era inabarcable. Había que elegir, y desde luego resultaba difícil decidirse. Desde los pasteles y postres de las pastelerías señeras de Tolosa, hasta especialistas en pasteles vascos, en frutos secos garrapiñados, en derivados de la miel, otros expertos en magdalenas, bollos y bizcochos, o incluso propuestas en torno a cookies y cakes de todo tipo.

Además, se convocó, el conocido y tradicional concurso de tartas de manzana y el concurso de mieles. Son muchos los productores de miel en nuestra comarca, y ofrecen semanalmente en la Azoka sus elaboraciones. Qué mejor momento que el de ayer para celebrar el concurso y premiarlos.

La propuesta en el Zerkausi continuó ayer, e incluso incorporaron novedades del gusto de los clientes. Mostraron sus galletas y magdalenas elaboradas con miel, en sustitución d ellos azúcares refinados que nos invaden por todas partes.

Junto a ellos, en el Zerkausi, los productores de fruta del país ofrecieron mucho, mucho producto de gran calidad. Hubo manzana de distintas variedades en muchos puestos, en un año que está siendo espectacular para este producto. Hubo además peras, kiwis ya de gran calidad, nísperos en varias mesas, membrillos, avellanas o nueces entre otros.

La propuesta de setas y hongos del país mostró unos escasos kilos de Gibelurdina de gran calidad, algo de hongo local, sublime, por cierto, y ziza horis. Hubo también trompeta de los muertos y angula de monte local también de gran aspecto.

Destacar también ayer la impresionante presencia de la plaza Berdura. La coqueta plaza mostraba todos sus encantos bajo la mirada de Ramos Azkarate, con sus puestos de planta hortícola y sobre todo con la impresionante presencia del puesto de Azpiazu y Azurza, dispuestos a afrontar la temporada de otoño plenos de energía y de flores y plantas. Dense una vuelta, merece la pena.