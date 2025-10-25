Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gran oferta de manzana y fruta del pais en el Zerkausi. P. Alberdi
Tolosa

Goxua, una feria muy especial

Además de la gran oferta manzana de distintas variedades, los dulces y pasteles fueron los protagonistas

Pablo Alberdi

Tolosa

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:09

Los aromas de la manzana, de la canela, del azúcar, del caramelo y de la miel se extendieron por la plaza del Triángulo desde primera ... hora de la mañana, en una de las ferias extraordinarias más celebradas. La feria Goxua goza desde hace muchos años, ya son treinta, de gran aceptación y acogida entre los tolosarras y foráneos.

