El género documental completará la programación cinematográfica de Tolosa

Documentales de calidad, con un marcado componente social y cultural, completarán la programación cinematográfica de Tolosa durante la próxima temporada. Se programarán con una ... asiduidad mensual, los miércoles, con entrada será gratuita.

Goiuri Eceiza, concejala de Cultura, explica que el documental está adquiriendo mucho auge como género. «Se hacen películas muy buenas, que cada vez trabajan más temas y hemos querido darles cabida en el Leidor», explica. «Tanto por parte de los cinéfilos como de los propios realizadores nos dimos cuenta de que estábamos recibiendo muchas propuestas y de que nos resultaba difícil dar cabida a todas esas peticiones».

El departamento de Cultura quiere ofrecer una pogramación variada: películas infantiles, producciones vascas, filmes de cinefórum, películas comerciales... Ahora, a partir de este mes de septiembre, habrá también documentales. La primera película será 'Protagonistes', que habla de diversidad funcional. En octubre se proyectará 'KM 0' sobre la plantación de alubia en el caserío Iturralde de Tolosa, y en noviembre 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', un documental sobre la cantante vasca Lurdes Iriondo.

El periodista y realizador Luis Calero (Valencia, 1979), aborda en su documental 'Protagonistes', ganador del Festival Evolution de Mallorca, la esperanzadora historia de unos jóvenes que son protagonistas de una pasarela de moda inclusiva y transgresora. Será el primer título de la nueva temporada, y se proyectará mañana, miércoles, a las 19.00, en el Leidor. Acudirán a la cita el director y dos de los protagonistas.

La película cuenta cómo un grupo de jóvenes con diversidad funcional acepta el reto de aprender a desfilar ante miles de personas. Los protagonistas del desfile son chicos y chicas con síndrome de Down o parálisis cerebral, que se suben a esa pasarela superando miedos e inseguridades para tirar abajo barreras y prejuicios. Y cuentan con la ayuda y los consejos de una modelo de tallas grandes, y la implicación de una chica transgénero que diseña su primera colección de ropa.

'Kilómetro 0' será el documental de octubre y está muy ligado a Tolosa. Jon Martija aborda la que será, probablemente, la última cosecha de la alubia en el caserío Iturralde de Tolosa. Porque ya son demasiados años para sus propietarios, Nicasio y Lourdes. Demasiado trabajo para un producto que, en este sembrado, es literalmente kilómetro 0.

Es un documental más metáforico y poético que narrativo. Se centra en la plantación de la alubia y pretende transmitir la importancia del sector primario vasco. Muestra que la marca kilómetro 0 va más allá del marketing y que si no cuidamos al agro vasco perdemos también parte de nuestra identidad. Es un homenaje a una labor callada y dura. La recolección de la alubia es un proceso laborioso y sacrificado, y el documental plasma también la falta de relevo generacional. El objetivo de este corto es plasmar, de una manera poética, algo tan pegado a la tierra como es la vida en un caserío.

Inge Mendioroz, directora, e Idoia Garzes, guionista, son las responsables del documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', que llegará en noviembre. El documental participa en la sección Zinemira del Zinemaldia, y trata de reivindicar diferentes aspectos de la vida y la carrera de la cantante y escritora.

«Una cantante que se ha quedado congelada en antiguas fotos en blanco y negro. Siempre joven. Encapsulada. Atrapada en el encuadre, igual que su voz en sus discos de vinilo. Olvidando que el punto de vista se escoge», exponen las responsables de la película. Olvidando que, además de cantante, Lurdes Iriondo también es un referente imprescindible en la transmisioìn de la cultura vasca. Y ella entendió, además, que las niñas y los niños eran la clave, y trabajó para ellos de una forma extraordinaria.