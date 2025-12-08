Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Zumalakarregi

FRANCISCO ATONDO

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:13

Comenta

El ormaiztegiarra Tomás de Zumalakarregi, duque de la Victoria, cuyo recuerdo inspira el nombre de la calle, fue el personaje de más relieve en la ... primera guerra carlista, hasta su prematura muerte al ser herido en el cerco de Bilbao. Está claro que los vascos somos bastante belicosos, porque en la familia Zumalakarregi, aunque también destacó su hermano mayor, Miguel Antonio, prestigioso político y jurista liberal, fue Tomás el que se convirtió en figura mítica de Euskal Herría, posiblemente por su alma de guerrillero, y con toda seguridad por su ideología carlista, más acorde con el sentir popular, frente a los 'Belarrimotzas' isabelinos. Aquellos no fueron tiempos de tibiezas, y el 'Tigre de las Amescoas' como el general fue conocido, destacó por su gran ferocidad ante sus enemigos, los 'Beltzas'. Cuentan que entre un grupo de prisioneros liberales, uno de ellos pidió ser llevado hasta el general, porque había sido compañero de escuela en la niñez. Una vez en su presencia, dirigiéndose a él, ledijo : Tomás, por favor, acuérdate de aquellos años y haz algo por mi, a lo que su excompañero le contestó...Sí, te recuerdo bien, y volviéndose a su ayudante ordenó : Que le fusilen el primero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zumalakarregi