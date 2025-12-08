Comenta Compartir

El ormaiztegiarra Tomás de Zumalakarregi, duque de la Victoria, cuyo recuerdo inspira el nombre de la calle, fue el personaje de más relieve en la ... primera guerra carlista, hasta su prematura muerte al ser herido en el cerco de Bilbao. Está claro que los vascos somos bastante belicosos, porque en la familia Zumalakarregi, aunque también destacó su hermano mayor, Miguel Antonio, prestigioso político y jurista liberal, fue Tomás el que se convirtió en figura mítica de Euskal Herría, posiblemente por su alma de guerrillero, y con toda seguridad por su ideología carlista, más acorde con el sentir popular, frente a los 'Belarrimotzas' isabelinos. Aquellos no fueron tiempos de tibiezas, y el 'Tigre de las Amescoas' como el general fue conocido, destacó por su gran ferocidad ante sus enemigos, los 'Beltzas'. Cuentan que entre un grupo de prisioneros liberales, uno de ellos pidió ser llevado hasta el general, porque había sido compañero de escuela en la niñez. Una vez en su presencia, dirigiéndose a él, ledijo : Tomás, por favor, acuérdate de aquellos años y haz algo por mi, a lo que su excompañero le contestó...Sí, te recuerdo bien, y volviéndose a su ayudante ordenó : Que le fusilen el primero.

En el viejo chalet de la familia abertzale Sesé, incautado por las autoridades franquistas, estuvo la sede de Falange Española, que luego se trasladó al paseo de San Francisco. El chalet tenía un túnel privado para embarcaciones hasta el río Oria. Posteriormente, en este solar se levantaron en régimen cooperativo de gestión modélica las viviendas de los números 6 y 7. En la esquina frente al puente nuevo hubo una fábrica de harinas de los Villanueva. El paseo continua hasta la plaza de toros y el puente de Berazubi. Junto a las desaparecidas carpinterías de Chacón y Ansorena, estuvo durante años la Escuela de Trabajo que ocupó por decreto lo que había sido el Batzoki. La avenida Zumalakarregi es uno de los lugares con más encanto del pueblo y respira gran calidad de vida, con la bendición de la vista más bonita y balsámica de la villa.

