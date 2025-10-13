Rondilla-Gorosabel

Recuperada totalmente de la grave dolencia crónica que le afectó durante más de un siglo al soportar como paso obligado de la N-1, los ... millones de toneladas que pisotearon su maltrecho cuerpo, la joven-vieja calle Rondilla respira hoy vitalidad por todos sus poros. Nacíó como relevo y expanción de sus hermanas de intramuros, y su destino fue el de ocupar los terrenos ganados fuera de las murallas con el relleno de la regata de Erretengibel.

Para recordar a la patrulla de vigilancia que hacía la 'ronda' exterior de las murallas, le bautizaron como 'Calle de la Rondilla', el nombre gustó, y se quedó para siempre, o casi siempre, hasta que se cambió por el de un ilustre tolosarra, figura polifacética de gran relieve en la provincia, como abogado, político, historiador y escritor. Hijo de legazpiarra y madrileña, Pablo Gorosabel Dominguez había nacido en 1803 en la que aún no tendría hasta 1844 el título de capital de Gipuzkoa.

Atraido vocacionalmente por la abogacía, estudió 'Bachiller de leyes' en la Universidad de Oñati, y se licenció en Derecho en Madrid. Sus comienzos en el mundo laboral y político coincidieron con la primera guerra carlista, y él, en su condición de liberal convencido, habría tenido no pocos problemas con sus convecinos, en la Tolosa de gran arraigo absolutista de la época.

Alcalde de entreguerras en 2 legislaturas distintas, alternó la política con la historia, y escribió en 1853 su famoso 'Bosquejo de las antigüedades, gobierno, administración y otras cosas notables de la Villa de Tolosa' La gran obra de su vida fue 'Cosas memorables de Gipuzkoa' de 1867, que por pérdida del original no se publicó hasta 1901. Todo escritor tiene sus claros y sombras, y parece ser que sus compañeros historiadores le acusaban de ligereza al no cotejar prudencialmente sus fuentes. Al pasar los años, con todo el respeto a Don Pablo, la joven vieja calle recuperó su nombre de Rondilla, y las manos de Juanito Lope cincelaron en su memoria un bonito busto del ilustre y multidisciplinar tolosarra.