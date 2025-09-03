Fijadas las ferias especial del otoño, con la ausencia obligada de 'Mikologika'

Dulces, productos lácteos alubias y gastronomía navideña protagonizarán el calendario de las ferias extraordinarias del otoño. El programa cuenta esta temporada con una ausencia ... obligada, la de la feria micológica 'Mikologika', que suele organizar el Casino, entidad que se encuentra ahora mismo inmersa en una importante obra de transformación total de su local social en el palacio Idiáquez.

La primera cita será el 25 de octubre: Goxua, la feria especial del dulce. La siguiente será 'Esneki', la feria dedicada a todo tipo de quesos y productos lácteos elaborados en Euskal Herria. Se celebrará los días 7 y 8 de noviembre. Dos semanas más tarde, el 22 de noviembre, será el turno de la Fiesta de la Alubia, coincidiendo con la Euskal Jaia. La última feria extraordinaria del año será la de Navidad, que se celebrará el 20 de diciembre.

25 octubre Tolosa Goxua.

7-8 noviembre Feria de productos lácteos 'Esneki'.

22 noviembre Fiesta de la alubia y Euskal Jaia.

20 diciembre Feria extraordinaria de Navidad

Goxua, alubias y Navidad suelen ser ejes ya históricos e indispensables. Esneki es una reciente cita que se ha consolidado. La leche y sus derivados se incorporaron en 2022 al calendario de ferias en forma de un evento multifacético. Volverá, por tanto, en 2025, esta feria de productos lácteos y quesos de Euskal Herria en su quinta edición, con campeonatos, degustaciones y demás actividades familiares.

En cuanto a la 'Babarrun Festa', en los últimos años, esta fiesta ha pasado a celebrarse en un solo día a mediados de noviembre, aunque, dado el cambio del año pasado por el retraso en la cosecha, habrá que esperar a confirmar si finalmente podrá llevarse a cabo el día elegido.

Para informarse de forma directa sobre las ferias especiales y el mercado semanal de los sábados, existe la posibilidad de hacerse 'Azoka Laguna', rellenando un formulario de la página web de tolosakoazoka.

'Azoka Laguna' es una plataforma que promueve un consumo sostenible y la protección del mercado local. Se identifica con este 'título' a la persona que forme parte de este programa, que incluye beneficios como el uso de una bolsa reutilizable y la participación en un proyecto para fortalecer la economía circular y la comunidad del mercado.

Desde la pasada legislatura, el Ayuntamiento de Tolosa sigue promoviendo este proyecto, con los objetivos de impulsar la fidelización, adaptar la feria a los nuevos tiempos y con ello atraer al público joven, fomentar la concienciación del producto cercano y local, así como ofrecer una imagen unificada del mercado.

Según explican desde el departamento municipal de Ferias, ser 'Azoka laguna' implica formate parte de un proyecto que busca fortalecer el mercado y la economía circular en Tolosa. «Significa también apoyar el mercado, consumir productos de la región y promover la sostenibilidad», y se identifica «con la comunidad del mercado, apoyando a los productores locales.

El ayuntamiento tolosarra está convencido de que apostar por las ferias supone defender un consumo saludable y sostenible, al tiempo que se contribuye al fomento de la la economía local, mediante la compra de productos de la zona.