Fiesta en las calles

La nieve que llegó a caer el viernes en las calles de Tolosa y presente ayer en los montes de nuestra zona propició un ambiente ... inmejorable para celebrar la 'Babarrun Azoka'. Nada tan propio de nuestra villa e irremplazable, insustituible, inimitable por ningún otro municipio como la afamada Alubia de Tolosa.

Los profesionales de la restauración de más renombre fueron los que juzgaron y eligieron el celemín de oro, entre los aspirantes al productor con mejor alubia en 2025. Hubo además el disputado concurso de elaboración de alubias intersociedades, que suele vivirse con una gran rivalidad, ya que el respeto y el reconocimiento al ganador es máximo, y ostentarán la vitola de ganadores durante todo un año. La presencia de txarangas y el concierto programado para la noche de ayer fueron colofón a un dia de fiesta que congrega año tras año, a miles de fieles. Ya son 31 años, y a juzgar por la calidad de las producciones, por la intensidad de los concursos y por la alegría con la que se vive la fiesta, quedan ediciones para años.

Los productores habituales, los que semana tras semana se ubican en la plaza Berdura, Zerkausi y plaza Euskal Herria son los que mantienen el nivel y la oferta a lo largo de todo el año, y son los que realmente permiten a los consumidores disfrutar de la famosa perla negra. Resulta reconfortante ver cómo la producción anual se les agota, más tarde o más temprano, dependiendo del volumen de la cosecha; pero todos los años, sin excepción, se vende en su totalidad. Los acompañantes, los sacramentos son otro de los fijos de los puestos. Hubo y va a haber mucha berza, tanto lisa como rizada. Hubo derivados del cerdo como costilla, morcilla o chorizo, y hubo además guindillas. Encurtidas, ideales para acompañar una buena ración de alubias, aunque daba gusto ver también algunas alternativas que ya presentamos hace unos días, como los habaneros que vendían Azpiazu en la plaza Berdura e Imaz en el Zerkausi.

La lista de micológicas, que puede ser un complemento de lujo para cualquier menú de alubias, están comenzando a escasear. Se percibe el cambio de estación, y a buen seguro los fríos de estos días tendrán impacto en la oferta de setas. Vimos hongos zamoranos y de Ávila, ziza horis de gran presencia y unas apetecibles angulas de monte.

La calidad de verduras como el puerro o la zanahoria quedaban fuera de toda duda. Pasando por la mesa de Izagirre a primera hora se podía corroborar la impresionante presencia de los mismos, así como la escarola y la calabaza presente en varios puestos.