Roberto Ruíz preparando las alubias para el concurso del celemín. P. Alberdi
Tolosa

Fiesta en las calles

Además de elegir al productor con mejor alubia de 2025, este sábado se disputó el concurso de elaboración de alubias intersociedades

Pablo Alberdi

Tolosa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:01

La nieve que llegó a caer el viernes en las calles de Tolosa y presente ayer en los montes de nuestra zona propició un ambiente ... inmejorable para celebrar la 'Babarrun Azoka'. Nada tan propio de nuestra villa e irremplazable, insustituible, inimitable por ningún otro municipio como la afamada Alubia de Tolosa.

