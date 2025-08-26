El festival 'Kultura Plazara' se abre a otros escenarios como Aldaba y San Francisco

Kultura Plazara, programación de verano organizada por el departamento de Cultura del Ayuntamiento, ha elegido dos escenarios no habituales para albergar conciertos musicales en ... sus dos últimas propuestas de agosto: el paseo San Francisco y el barrio rural de Aldaba.

En el primero, el grupo Suite Seda hará gala este viernes de su mezcla de funk, soul y disco a base de voz, guitarra, saxofón bajo y batería. El domingo, día 31, en el barrio de Aldaba (habrá servicio de autobús) se ha programado el espectáculo circense 'Urbasa', que combina demostraciones de fuerza y txalaparta, a cargo del tándem Hutsun & Ortzi.

Viernes 29 20.00 horas, paseo San Francisco, concierto del grupo donostiarra Suite Seda, fusión de funk, soul y música disco.

Domingo 31. 18.00 horas, barrio Aldaba, 'Urbasa', espectáculo circense que combina demostraciones de fuerza y txalaparta. Autobús gratuito con salida a las 17.00 de San Francisco. Reservas kultura@tolosa.eus

Plaza del Hiru Al margen del programa Kultura Plazara, hoy, miércoles, 18.30, concierto de TU-K, grupo de Ondarroa.

El grupo donostiarra Suite Seda nació por una casualidad en una de las jam sessions organizadas por el club Dabadaba en el barrio de Egia en San Sebastián: «A estos eventos van muchos músicos del panorama musical de Donostia y comienzan a improvisar en el escenario interpretando diferentes canciones. Varios de ellos nos percatamos de que teníamos en común ciertos géneros musicales y a partir de allí nos juntamos», comentaba a este periódico recientemente uno de los integrantes del grupo.

Aimar Alonso, Luca Grassi y Asier Eraña, los principales pilares de la banda Suite Seda, emprendieron su andadura musical en diferentes bares de la capital guipuzcoana junto a otros músicos como Gonzalo Ercinal, Ager Alzola y Xabier Aguado: «Al principio lo hacíamos por puro hobby pero en un momento dado quisimos sacar nuestras propias canciones, nos metimos en el programa cultural que impulsa talentos guipuzcoanos, 'Katapulta', y a partir de allí todo empezó a salir rodado», explicaban los componentes del grupo en una reciente entrevista.

Suite Seda ha actuado en elJazzaldia y en el 40 Summer Live de Zarautz, y ahora está de gira por el territorio. Su música es una auténtica sorpresa. La banda lleva el funk a otro nivel, con un estilo elegante, moderno y lleno de personalidad. Fusiona funk, soul y disco con letras potentes que conectan rápido con el público.

En 2024, los donostiarras lanzaron sus primeros singles 'Paranoia Funk' y 'Nassage' a los que siguió 'Frenesí' el mes de febrero. Han hecho vibrar salas y festivales de Donostia como Dabadaba, Doka, Musika Parkean o Musikagela Fest, y han llevado su groove a escenarios bilbaínos como Rocket y Cotton Club.

Por su parte, 'Urbasa' es una obra para todos los públicos en la que no hay diálogo (textos). Suena la txalaparta y la niebla pone marco a una montaña que respira naturaleza y calma. Pero esta se verá alterada por un visitante que romperá este entorno a través de la fuerza y la tecnología. La idea de esta representación se inspira en esta sierra del noroeste de Navarra, que representa una frontera física y climática, que desde hace tiempo ha sido punto de unión entre personas y naturaleza.

La compañía Hutsun-Ortzi data de 2019 fruto de la relación que une en 2015 al grupo Hutsun (Mikel Urrutia y Anai Gamba) y el acróbata Ortzi Acosta dentro del espectáculo 'Lurrak'. Si sumanos la experiencia y la profesionalidad de Ortzi Acosta a la mágica txalaparta del grupo Hutsun, se crea una simbiosis única en el mundo del circo.

Al margen de Kultura Plazara, la plaza del Hiru sigue ofreciendo buenos conciertos este mes de agosto. Hoy, miércoles, a las 18.30, actúa TU-K, grupo de Ondarroa muy popular en los años 80, que regresa a los escenarios para demostrar la energía de aquellos conciertos, en los que la caja de ritmos era su seña de identidad. Las primeras letras del grupo las escribió un joven Kirmen Uribe.

Al margen de la música, otro aliciente para despedir el mes de agosto será el festival Riverline. Los acróbatas sobre el río Oria desplegarán sus habilidades entre el jueves 28 y el domingo 31.

Y septiembre arrancará potente. Al margen de eventos clásicos como la feria de la cerveza o el voley, asoman en el horizonte las fiestas del 60 aniversario de Berazubi, el festival de clausura de Kultura Plazara en el Prado Grande, la obra de teatro 'Azkena eta bagoaz!', de Trapu Zaharra, la actuación de Esti Markez, y el concierto de Oreka TX junto con el cantante francés Thierry Biscary.