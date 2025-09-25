Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bloques 1, 2 y 3 de Alliri pasealekua que ven con «enorme preocupación» su situación a partir de enero de 2026. GOÑI

Tolosa

21 familias de las VPO de Alliri piden garantizar la continuación de sus contratos protegidos

Solicitan al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que intermedie con la propietaria Adania Gestión que los nuevos contratos sean bajo rentas asequibles

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:42

Las veintiún familias residentes en los números 1, 2 y 3 de Alliri pasealekua, viviendas de protección oficial (VPO), han remitido un escrito al ... consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, para que «intermedie con el arrendador para garantizar la firma de nuevos contratos protegidos con rentas asequibles», explican en la nota remitida a través de Stop Desahucios. La empresa propietaria de estos tres bloques es Adania Gestión, que mantiene con los vecinos un alquiler protegido con rentas entre 600 y 650 euros.

