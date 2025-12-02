La excesiva carga de trabajo en Udate, principal argumento tras la ausencia del VIDOC en Tolosa

El pleno ordinario de diciembre contó entre sus últimos puntos con la petición que la oposición, formada por EAJ-PNV y PSE-EE, trasladó ... al equipo de gobierno para que solicitara la visita de la oficina itinerante de la Policía Nacional, una furgoneta habilitada en la que los vecinos podían renovar o expedir su documento de identidad o pasaporte, llamada técnicamente Vehículo Integral de Documentación (VIDOC). Noviembre era el mes en el que este servicio llegaría a Gipuzkoa, con una parada en Tolosa el día 20. Sin embargo, como apuntan desde el equipo de gobierno, esa fecha no fue confirmada antes del anuncio oficial por parte de la Delegación del Gobierno en Euskadi.

El portavoz jeltzale, Xarles Iturbe, tomó la palabra para leer la solicitud, en la que se pedían explicaciones para conocer las razones tras la falta del servicio, instar a agendar una nueva fecha vista su «utilidad y demanda», y mantuviera informado al Pleno en caso de cualquier novedad en la comunicación.

Parte de la conversación entre la oposición –el nacionalista Iturbe y el socialista Jose Mari Villanueva– y el equipo de gobierno tomó un cariz de debate identitario al que no entró el alcalde, Andu Martínez de Rituerto. Compartió la postura de que el VIDOC es beneficioso para la ciudadanía por ser un servicio que «más cómodo y sencillo» por la cercanía, y como señaló, no solo se trata de un servicio para los tolosarras, «sino también para toda la comarca y cualquier persona interesada».

Consideran que la solución pasa por «un espacio habilitado, accesible y constante» en las oficinas de la Ertzaintza

No obstante, el Ayuntamiento rechazó el servicio propuesto por la Delegación del Gobierno en Euskadi al entender que «este modelo ponía una excesiva carga de trabajo sobre los trabajadores de Udate», al tener que gestionar las citas previas además de sus labores propias.

La petición recibida, según el propio alcalde, fue de dar servicio de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 horas, para hasta cuarenta y ocho personas al día –dos personas cada media hora–, tomando la cita previa en la oficina de atención ciudadana de Tolosa –presencial, por teléfono o correo electrónico–, enviando después los datos a la Jefatura de la Policía Nacional, y habilitando una máquina PAD (Punto de Actualización de Documentación) para renovar los certificados del DNI y cambiar la contraseña asociada. A ello se le suma que el convenio para acoger este servicio debía llevarse a Pleno. Dadas estas condiciones, y no tratándose de un día puntual sino de un servicio semanal, la decisión fue no ofrecerlo en la localidad.

En el mediodía del 29 de octubre, el Ayuntamiento recibió un correo para confirmar si el servicio acudirá a Tolosa. Al día siguiente apareció en prensa la fecha del 20 de noviembre como día de parada en la localidad, por lo que el propio Martínez de Rituerto firmó una carta para informar a la Delegación de que «no estábamos interesados en el servicio». «No tenemos capacidad de asumirlo en estos momentos», esgrimió, indicando que es la representación del gobierno nacional en Euskadi la que debe dar explicaciones, ya que no contaban con la confirmación expresa del órgano municipal para comunicar una fecha ante los medios de comunicación.

Asimismo, en el escrito propuso que la Delegación del Gobierno en Euskadi tratase con el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la posibilidad de habilitar un espacio en las comisarías de la Ertzaintza, «fijo y accesible» a diferencia del VIDOC y más adecuado para aquellas localidades sin oficina de la Policía Nacional. Con todo, el alcalde afirmó en varias ocasiones que la furgoneta no realizará una parada futura si la gestión de las citas previas recaerá sobre los trabajadores de Udate, aunque mantienen la línea abierta con la Delegación.

Desde la oposición se puso en duda la verdadera razón por la que el servicio móvil no llegó a Tolosa, con Villanueva cuestionando «el concepto de servicio público» del equipo de gobierno. En las cuatro primeras localidades, es la Policía Municipal, caso de Zumarraga, la que recoge las solicitudes, o el servicio de atención ciudadana, en Lasarte-Oria, Deba y Arrasate, en esta última habilitando incluso un formulario en la web municipal. Una opción que a Tolosa no se le ha ofrecido, asegura Martínez de Rituerto.