Un hombre renueva su documento de identidad en el servicio móvil de la Policía Nacional. Gorka Estrada

Tolosa

La excesiva carga de trabajo en Udate, principal argumento tras la ausencia del VIDOC en Tolosa

El equipo de gobierno explica que desde el Ayuntamiento no se confirmó la fecha para la parada de la oficina itinerante en la localidad

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

El pleno ordinario de diciembre contó entre sus últimos puntos con la petición que la oposición, formada por EAJ-PNV y PSE-EE, trasladó ... al equipo de gobierno para que solicitara la visita de la oficina itinerante de la Policía Nacional, una furgoneta habilitada en la que los vecinos podían renovar o expedir su documento de identidad o pasaporte, llamada técnicamente Vehículo Integral de Documentación (VIDOC). Noviembre era el mes en el que este servicio llegaría a Gipuzkoa, con una parada en Tolosa el día 20. Sin embargo, como apuntan desde el equipo de gobierno, esa fecha no fue confirmada antes del anuncio oficial por parte de la Delegación del Gobierno en Euskadi.

