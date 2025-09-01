El euskaltegi Aitzol anima a disfrutar con el «ritmo vivo» de aprender euskera

'Euskara erritmo bizian', 'Vive el ritmo vivo del euskera'. El lema de la nueva campaña del euskaltegi Aitzol invita, como expresa su directora, Josebe ... Izagirre, a transmitir el mensaje de que aprender euskera supone «un proceso vivo y dinámico» y, por otro, que no se trata sólo de aprender el idioma, «sino de utilizarlo y darle vida».

El euskaltegi completó todos los cursos la temporada pasada y aspira a repetir el éxito en la que está a punto de empezar. También llevó a cabo entre el alumnado una encuesta sobre la calidad del servicio, y la nota media fue muy alta: 8,4. Y un año más, presenta ofertas en todos los niveles, horarios, clases, ritmos... Hay clases para jubilados, otras tienen sólo formato online, las hay semipresenciales, existen algunas para euskaldunes que quieran mejorar, muchas son de nivel básico, etc.

A finales del curso pasado se hizo llegar al alumnado un cuestionario para recabar su opinión sobre el euskaltegi y los resultados fueron satisfactorios, con una valoración media de 8,4 También pidieron algunas mejoras relacionadas con las infraestructuras y varias de ella se han acometido.

«Estamos muy satisfechos de la valoración positiva que obtuvimos», dice la directora. La mayoría de las personas encuestadas valoró positivamente la actuación del profesorado. También pidieron que se llevaran a cabo algunas mejoras, sobre todo relacionadas con las infraestructuras. Por eso se han realizado algunas adaptaciones en verano. Se han cambiado las mesas y sillas en tres aulas para hacerlas más cómodas y, por otro, se han comprado dos pizarras digitales para utilizarlas en cursos de niveles altos.

El precio de los cursos depende del número de horas. El Ayuntamiento de Tolosa abona un porcentaje del curso al alumnado empadronado en Tolosa mediante subvenciones: en los niveles A1, A2, B1 y B2, el 95%; en el C1, el 75%; y en el C2, el 50%. Estos porcentajes se aplican a principio de curso, por lo que el alumnado tolosarra sólo paga un 5% hasta el nivel B2 (los del C1, un 25%; los del C2, un 50%). El alumna que cumpla correctamente el curso, no tien que pagar más; si no cumple los requisitos, se le cobra la parte restante.

La matrícula está abierta del 1 al 17 de septiembre. La directora pidió no dejarlo para última hora, con el fin de que el centro pueda organizarse correctamente en la gestión previa al comienzo de la temporada. El euskaltegi está dirigido a personas mayores de 16 años. No sólo las empadronadas en Tolosa, cualquier ciudadano o ciudadana puede ser alumno-a del Euskaltegi Municipal Aitzol. Se realiza una prueba de acceso al comienzo del curso escolar según el curso en el que se ubiquen.

Hay dos opciones para apuntarse. Por un lado, de forma presencial, en el Euskaltegi Municipal Aitzol, en la tercera planta del edificio Gorosabel (calle Rondilla, 34), en horario de secretaría (09.00-13.00 y 16.00-19.30); por otro, a través de Internet, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tolosa. Para ponerse en contacto con el euskaltegi, hay dos vías: aitzolue@tolosa.eus y el teléfono 943 65 10 06.

El alcalde, Andu Martínez de Rituerto, subrayó, durante la presentación de la campaña, que el año pasado el Ayuntamiento dio un paso decisivo, al otorgar un incremento importante de las subvenciones. Estima que se ha notado su impacto en el euskaltegi. «Es fundamental poner facilidades», aseguró. «Entendemos el aprendizaje del euskera como un derecho, y es obligación de las instituciones poner los medios para ello», aseguró el alcalde tolosarra.