Vista aérea parcial de la plaza de la Estación Geltoki. El Ayuntamiento sacará a concurso la redacción de la rehabilitación de la plaza y no descarta un parking subterráneo.

Tolosa

A estudio la posibilidad de construir a largo plazo un parking subterráneo en la plaza Geltoki

Es una de las tres prioridades en materia de aparcamientos a largo plazo del Gobierno municipal, junto a Santa Clara y San Esteban

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27

El Plan de Aparcamientos que quiere impulsar el Ayuntamiento también ha estudiado la posibilidad de crear nuevas zonas de estacionamientos. Se trata, eso sí, ... de proyectos más a largo plazo, que difícilmente verán la luz en esta legislatura. El consistorio ha analizado quince posibles emplazamientos y 22 alternativas. En cada uno de los casos ha tenido en cuenta varios aspectos, como los trámites administrativos requeridos, los niveles de uso y accesibilidad, y la viabilidad económica. De todas estas alternativas ha priorizado tres: la plaza de la Estación Geltoki, la zona de Santa Clara, y el barrio de San Esteban.

