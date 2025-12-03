A estudio la posibilidad de construir a largo plazo un parking subterráneo en la plaza Geltoki

El Plan de Aparcamientos que quiere impulsar el Ayuntamiento también ha estudiado la posibilidad de crear nuevas zonas de estacionamientos. Se trata, eso sí, ... de proyectos más a largo plazo, que difícilmente verán la luz en esta legislatura. El consistorio ha analizado quince posibles emplazamientos y 22 alternativas. En cada uno de los casos ha tenido en cuenta varios aspectos, como los trámites administrativos requeridos, los niveles de uso y accesibilidad, y la viabilidad económica. De todas estas alternativas ha priorizado tres: la plaza de la Estación Geltoki, la zona de Santa Clara, y el barrio de San Esteban.

Geltoki Plaza tiene una gran necesidad de reurbanización, dado su deterioro. Aprovechando la necesidad de mejorar la superficie, se ha estudiado la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo. Habría aquí espacio para unas 150 plazas y la inversión rondaría los cinco millones. El Ayuntamiento ya ha comenzado con los trabajos previos, y en el presupuesto del año que viene también está recogida una partida para la redacción del proyecto. La urbanización se hará seguro, el parking está por ver. Al Ayuntamiento le seduce la posibilidad de construirlo, porque puede ser una de las últimas opciones para ofrecer a la ciudadanía un parking bajo tierra en el centro de la villa. Y, como el objetivo también es ir eliminando las plazas en superficie en todo el pueblo, el nuevo aparcamiento podría derivar en la eliminación del estacionamiento del paseo San Francisco. Pero, a día de hoy, todo son conjeturas.

En la zona de Santa Clara se ha estudiado la construcción de un parking en un terreno situado detrás del convento, sin que apenas afecte a sus huertas y jardines. Es la opción más cercana a la Parte Vieja. Permite crear más de 80 plazas, casi tantas como las que tiene Zumardi Txiki. Pero el terreno es propiedad de las monjas que residían en el convento y, a pesar de los intentos del Ayuntamiento, de momento las religiosas no tienen intención de vender, ni el propio edificio ni tampoco el terreno. El Consistorio seguirá intentándolo.

En el desarrollo del futuro San Esteban se plantea la construcción de un aparcamiento por plantas con módulos

«Hemos estado con las monjas clarisas en más de una ocasión, tanto en Tolosa como en Vitoria, donde ahora residen. Continuaremos con los intentos negociadores, y en el momento en que se produjera la oportunidad, daríamos la máxima prioridad a la adquisición del solar. No obstante, quisiera dejar claro que el respeto al patrimonio del convento de Santa Clara es una condición indispensable para nosotros», ha señalado el alcalde, Andu Martínez de Rituerto.

En San Esteban se plantea la construcción de un aparcamiento por plantas con módulos. La normativa de ferrocarriles recoge la necesidad de garantizar al menos 20 metros de servidumbre a la hora de construir. El recinto Ferial no cumple este requisito, y esto puede condicionar su futuro. La previsión es que en el 'nuevo' San Esteban se creen aproximadamente 300 plazas de aparcamiento. El departamento de Urbanismo ya está trabajando en este proyecto. Una vez resueltas las dudas con Adif (Renfe), se avanzará con la solución que más posibilidades ofrece.

De Arramele a Santa Lucía

En el caso de otras ubicaciones, las posibilidades se han visto rechazadas o aplazadas, dado que se podrían ejecutar en el futuro. «En algunos casos hemos visto que era necesaria una inversión excesiva para crear unas pocas plazas de aparcamiento. En otros casos, esta posibilidad quedará abierta. No todas las inversiones y trabajos pueden realizarse a la vez. Nosotros hemos priorizado los más destacados desde el punto de vista de uso y servicio», ha explicado el concejal de Urbanismo, Ander Figuerido.

En la zona de Arramele-Antigua Misericordia, por ejemplo, se han trabajado dos opciones. Por un lado, la demolición de la fábrica situada detrás de la ermita para crear un parcamiento provisional en el solar resultante. El Ayuntamiento habló con la empresa propietaria de los terrenos y también trabajó, en colaboración, un modelo de convenio. Finalmente, se dejó de lado esta posibilidad, dada la difícil accesibilidad del entorno y los elevados costes de las obras para tratarse de un aparcamiento provisional. Hay una segunda oportunidad para el futuro: el Plan General contempla el desarrollo de viviendas en el ámbito, y cabría la posibilidad de añadir un piso más a los aparcamientos bajo rasante, prolongándolos hasta la plaza de Arramele.

Para la zona de Santa Lucía se plantean diferentes alternativas: unificar, prolongar y/o construir un edificio en planta para un aparcamiento principal; construir uno nuevo en la zona de Aransgi, o en el solar situado junto al puente de la autovía, junto al cruce con las subida a Izaskun. Dependiendo de la opción elegida, se podrían crear entre 30 y 60 nuevas plazas de aparcamiento. Se trataría, en todo caso, de inversiones considerables.

Villa Izaskun a Olarrain

En Villa Izaskun, el Ayuntamiento ha planteado diferentes alternativas entre el vial de la margen derecha y la cuesta de Izaskun, pero, por la pendiente que tiene este lugar, no se vio alternativa viable. Una de las pocas soluciones cercanas sería la construcción de un aparcamiento de unas 45 plazas en el solar trasero de la casa Villa Izaskun —en la parte superior de la plaza Trinkete y la calle Ibaiondo—con acceso o salida desde la cuesta de Izaskun, junto al puente de la autovía. La accesibilidad no es buena y para facilitarla harían falta más trabajos complementarios, incluso expropiaciones. Es por lo que se ha descartado esta opción.

Al inicio de la cuesta de Igarondo e Izaskun existen numerosos locales y el Plan General recoge el desarrollo de esta zona. Aquí se podría construir un aparcamiento subterráneo, pero su tramitación es complicada. Habría que destinar tres sótanos para estacionamiento y en el primero se incluirían las plazas que necesitan los nuevos locales sobre rasante. El resto serían públicos. El Plan General, sin embargo, incluye dos sótanos y, además de las expropiaciones, habría que tramitar su modificación.

El área de Zubizarreta es de titularidad privada. Hoy en día el Planeamiento Urbanístico contempla la construcción de viviendas en este entorno, pero además de estudiar la posibilidad de utilizarlas como aparcamiento provisional, también se puede trabajar en un cambio de uso, siempre en ejecución de una modificación de planeamiento, por lo que, de momento, desde el gobierno municipal no ven viable esta operación.

La zona de la antigua papelera Amaroz aguarda el inicio de la construcción de nuevas viviendas públicas en alquiler, La gestión será asumida por la sociedad pública Visesa, que desarrollará la propia urbanización. Cerca hay un área de estacionamineto para diez coches, que se ampliará hasta tener una capacidad de cincuenta plazas.

Por último, la zona de Olarrain objeto de estudio por parte del Ayuntamiento ya se utiliza en la actualidad como área de aparcamiento. Con el objetivo de optimizar su uso y mejorar su seguridad, el consistorio está trabajando en suscribir un convenio con los propietarios del entorno para que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad y los derechos de su gestión. Sin embargo, ésta también sería una solución provisional, porque el Plan General prevé aquí un desarrollo urbanístico de mayor complejidad y habrá que ver cómo se materializa finalmente.