Estanco Agirre, de rojo, junto a sus rivales de la final, Bide Bide. TOLOBOLEI

Tolosa

Estanco Agirre revalida su título como campeón del torneo de voley playa

La decimoquinta edición ha contado con veintisiete equipos mixtos y más de ciento ochenta personas

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

La plaza Euskal Herria se ha convertido estos días en el epicentro del voley playa, un deporte que cada vez gana más terreno en ... las playas y adeptos en verano, y que a pesar de que Tolosa está lejos de la costa, basta con el campo de arena que prepara el club Tolobolei para seguir, quince ediciones después, reuniendo a un creciente número de equipos en su campeonato. El sábado se celebraron las eliminatorias y finales, tras los encuentros de liga. Estanco Agirre fue el ganador y revalidó su título de campeón, superando por 25-23 y 23-21 a Bide Bide. El tercer puesto fue para Garia, tras vencer a Frontón, cuarto, por 21-16 y 21-15.

