Erramun Martikorena, en el concierto especial del Tolofolk

La Semana de Pascua trae consigo las melodías propias de la música folk a Tolosa con la quinta edición de Tolofolk, del 23 al 27 ... de abril. Cinco días en las que la exposición de artistas y referentes en este género musical tendrán acogida en las calles de la villa. Y en especial, con la presencia de uno de los rostros característicos del folk en Euskal Herria, como es Erramun Martikorena. A sus 82 años, es el principal atractivo de este festival, que cerrará en un concierto único compartiendo escenario con los cantantes y músicos Elene Arandia, Mixel Ducau, Garazi Esnaola y la banda Oreka TX.

La presentación de la programación se ha realizado este martes en la plaza Verdura, punto central de esta fiesta folclórica y que aúna, ya con un lustro cumplido, a cada vez más aficionados en sus propuestas. Para este año, los organizadores de JeaJeaka Kultur Elkartea invitarán a siete conciertos y una proyección. Esta última será la que abra la programación, el miércoles 23, con el documental 'Euskal herri-musika', dirigido por Fernando Larrukert en 1978. Será en el Topic, a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

El filme mostrará los oficios y las melodías de agricultores, pastores y pescadores, además de las canciones que conforman la vida de un pueblo. Todo ello con la participación de rostros reconocibles como Lazkao Txiki, Juan Marti Beltran, los hermanos Artze, Lopategi o Maurizia Aldaiturriaga, entre otros.

La variedad y mezcla de estilos dentro de la música folk es la gran apuesta en este Tolofolk, en la que la programación está completada con artistas vascos y nacionales, a diferencia de años anteriores en lo que la presencia de músicos internacionales era mayor.

El jueves 24 (19.00, plaza Verdura), las gallegas Caamaño & Ameixeiras inaugurarán los conciertos de esta edición del Tolofolk. Este dúo está destacando en el panorama internacional, con una puesta en escena impactante, cuidada y atrevida.

Para el viernes 25 habrá doble cita, con los madrileños Juanma Sánchez y Luis Payno (19.00, plaza Verdura) ofreciendo un espectáculo en el que trasladarse a los sonidos pastoriles más tradicionales. Ambos son intérpretes, investigadores e instrumentistas de esta música tan propia como antigua. Y desde Lapurdi, Zeze (23.00, bar Fronton) pondrá a bailar a los asistentes con su folk electrónico.

Ya el sábado, 26 de abril, ocasión ineludible para disfrutar de la variedad de estilos de la música folk, con una nueva sesión de Kalepoza (12.00). Esta vez participarán, entre otros, violinistas de la Escuela de Música de Oiartzun, Lasko Txaranga y txistularis. Posteriormente, los Landa, padre e hijo de Anoeta, deleitarán (18.30, Plaza Nueva) a los presentes con los sonidos de la armónica, un concierto que promete sorprender.

Y para cerrar la tarde, el grupo folk astur-andaluz Deira (20.00, Plaza Nueva) demostrará por qué fue el primer grupo no escocés en obtener el premio The Battle of the Folk Bands en 2022, un concurso entre grupos folk que vencieron y que les ha llevado a ser considerados como una de las agrupaciones con mayor proyección.

Concierto especial el domingo 27

Para el domingo (19.00, plaza Verdura) se reserva el plato fuerte de este Tolofolk, con la unión sobre un mismo escenario de cantantes y músicos vascos como Erramun Martikorena, Elene Arandia, Mixel Ducau, Garazi Esnaola y la banda Oreka TX. Promete ser un concierto especial y único, una de las pocas ocasiones de escuchar en directo al pastor de Baigorri y su emblemática voz, conocido por sus arreglos de la canción 'Xalbadorren heriotzean' o por sus últimas apariciones en los conciertos de Zetak.

Junto a él estarán la cantante tolosarra del grupo Tenpora, Elene Arandia, el músico multiinstrumentista Mixel Ducau, la pianista Garazi Esnaola y la afamada banda Oreka TX, en la que destaca la txalaparta. Toda una unión de virtuosos para cerrar la quinta edición del Tolofolk.