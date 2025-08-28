27 equipos mixtos en el popular torneo de 'voley playa' de Tolosa

Este martes, 2 de septiembre, arrancará en Tolosa el popular Campeonato de Voley Playa, organizado por el club Tolobolei, en su décimoquinta edición. El escenario ... del torneo será la plaza Euskal Herria, con participación de 27 equipos y más de 180 personas. Los partidos se jugarán de martes a sábado, de 16.30 en adelante, y ese sábado 5 de septiembre por la tarde se disputarán las finales. Hoy, jueves, se ha llevado a cabo la presentación oficial en la misma plaza Euskal Herria.

Los equipos serán mixtos, de cuatro jugadores. Tendrán la posibilidad de hacer varios cambios, aunque los jugadores de ambos sexos tendrán que permanecer en la cancha durante todo el tiempo. Todos los equipos representarán a algún establecimiento comercial u hostelero de la comarca. Habrá participantes de todas las edades.

Tolobolei trabaja con el propósito de visibilizar el deporte del voleibol y resaltar la práctica deportiva en Tolosaldea para grupos de todas las edades. El campeonato es un evento popular, pero también cuenta con un muy buen nivel deportivo, teniendo en cuenta que muchos de los participantes entrenan en el Ferial de forma asidua.

Las eliminatorias serán en forma de liguilla entre el martes y el viernes. Para poner ambiente, ese viernes, el campeonato adquirirá un cariz más festivo y organizadores y participantes irán disfrazados conforme a la temática 'brasileira'. El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, ha agradecido a los impulsores por la idea que tuvieron hace quince años de organizar este campeonato, y destacó el auge que ha adquirido el voley en Tolosa, un deporte cuyos valores integradores ha ensalzado.

El torneo garantiza un ambiente sano de fiestas, sobre todo el último día, el sábado, que ya se ha convertido por derecho propio en un día grande en Tolosa.