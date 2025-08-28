Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La operación retorno vuelve a provocar siete kilómetros de retenciones en la AP-8
El alcalde de Tolosa, junto a los organizadores del club Tolobolei, en la presentación de esta tarde. DV

27 equipos mixtos en el popular torneo de 'voley playa' de Tolosa

Entre el martes 2 y el sábado 5, ambiente asegurado en la plaza Euskal Herria

Juanma Goñi Sagarzazu

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:11

Este martes, 2 de septiembre, arrancará en Tolosa el popular Campeonato de Voley Playa, organizado por el club Tolobolei, en su décimoquinta edición. El escenario ... del torneo será la plaza Euskal Herria, con participación de 27 equipos y más de 180 personas. Los partidos se jugarán de martes a sábado, de 16.30 en adelante, y ese sábado 5 de septiembre por la tarde se disputarán las finales. Hoy, jueves, se ha llevado a cabo la presentación oficial en la misma plaza Euskal Herria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  7. 7 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  10. 10 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 27 equipos mixtos en el popular torneo de 'voley playa' de Tolosa

27 equipos mixtos en el popular torneo de &#039;voley playa&#039; de Tolosa