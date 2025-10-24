Dotore Eguna, con ambiente festivo y comida de cuadrillas, el 1 de noviembre

K. I. Tolosa. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Día de Todos los Santos no será lo único que se celebre el próximo 1 de noviembre en Tolosa. Se ha organizado el primer Dotore Eguna, una fiesta que con la excusa de dar una segunda vida a ropajes y complementos olvidados en el desván, heredados de abuelos y abuelas o parientes de avanzada edad, quiere vestir elegante en un ambiente de confraternidad y jolgorio. La dinámica sería muy similar a la que puede encontrarse en Azpeitia, popular desde hace varios años.

La celebración comenzará a las 13.00 horas con la txaranga Iraunkorrak, para después a las 14.30 degustar el rico ponche que se preparará y brindar por todas las personas presentes. Media hora después, habrá una comida popular, que para apuntarse es necesario escribir a la cuenta de Instagram @dotore_eguna. A las 16.30, el mago Asier Saizar ayudará a hacer la digestión con su espectáculo, y medía más tarde Iraunkorrak volverá a poner a tono a los presentes. Desde las 19.00, el dj Rani hará un pasacalles para que la propuesta se alargue lo que resta de día.