Lanzamiento de Ibai Otxoa durante un partido de este curso. IÑAKI ELOLA

Más de dos puntos en juego esta noche en Usabal

Tolosa Eskubaloia puede distanciarse del Barakaldo u ocupar la cuarta plaza si logra vencer hoy (20.00) al Ereintza Aguaplast

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Partido de balonmano más que interesante el de esta noche para el Tolosa Eskubaloia. Puntuar de dos es clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Alex Nogués, ya que de ganar el duelo de las 20.00 horas en el polideportivo de Usabal con el Ereintza Aguaplast, los urdiñas se pondrían en una momentánea cuarta plaza que podría ser definitiva, dependiendo del resultado del encuentro entre el Tarazona, cuarto actualmente, y el Barakaldo, sexto. La diferencia entre los equipos con el Tolosa es de tan solo un punto en caso de los aragoneses, y con los vizcaínos están empatados. Si el Barakaldo gana en casa, los urdiñas obtendrían la cuarta plaza.

Conseguir cerrar el fin de semana en esa posición pondría a los tolosarras con 15 puntos, y sería el sexto triunfo en lo que va de temporada. La primera vuelta está cada vez más cerca de terminarse, y a la plantilla todavía le queda por visitar el campo del Tarazona, en la próxima jornada, y recibir en su cancha al líder Amenabar Zarautz. El año se cerraría compitiendo frente al Saizar Usurbil en su pista.

El Ereintza Aguaplast ha plantado cara a más de un rival en esta campaña. Los locales deberán imprimir su buen juego desde el primer minuto y aprovechar el factor cancha.

